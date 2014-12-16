توسعه پژوهش نیاز به حمایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رجایی ظهر سه شنبه در همایش روز پژوهش افزود: امروز کشور ما در ردیف کشورهای پیشرفته است که در حوزه های نظامی، اجتماعی، نظامی و سیاسی در دنیا حرف اول را می زند چرا که در این حوزه ها پژوهش های خوبی انجام شده است.

وی به اهمیت و جایگاه ویژه پژوهش در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و اظهار داشت: بهره گیری از علم و دانش و کاربردی کردن فعالیت های پژوهشی نقش بسزایی در توسعه همه جانبه کشورها دارد بنابراین تحقیق جایگاه ویژه ای در جوامع دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان از اختصاص بیش از پنج درصد تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به امر پژوهش خبر داد.

رجایی تاکید کرد: در ایران نیم درصد بودجه سالانه کشور به این مهم اختصاص پیدا می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان یاد آورشد: امروز ایران توانسته با بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی و علمی در بین کشورهای در حال توسعه مقام نخست تولید علم را به خود اختصاص دهد .

رجایی گفت: شش درصد از بودجه کل این دانشگاه به امر پژوهش اختصاص یافته که گام مهمی برای توسعه فعالیتهای پژوهشی خواهد بود.

وی تصریح کرد: بودجه پژوهشی این دانشگاه در سال تحصیلی 94-93 دو میلیارد تومان است