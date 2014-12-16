دومین همایش وقف و رسانه در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان ظهر سه شنبه در این همایش اظهار داشت: وقف سنت حسنه پیامبر اسلام (ص) است و ترویج آن یکی از وظایف اصلی هر مسلمانی است.

سلمان روحی گفت: حوزه وقف بسیار وسیع و گسترده است و هیچگونه محدودیتی برای واقف شدن وجود ندارد.

وی افزود: وقف یکی از مشارکت های مردمی است که می تواند در کاهش اختلاف طبقاتی نقش چشمگیری را داشته باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان بیان کرد: کردستان با وجود بیش از 16 هزار رقبه در زمینه وقف جزو استان‌ های مطرح کشور است و این نشان از تدین مردم استان است.

روحی یادآور شد: در حال حاضر دو هزار مسجد در کردستان وجود دارد که 400 مسجد از این تعداد دارای موقوفه است و 95 درصد از نیات واقفین مربوط به حوزه مسجد است.

وی ادامه داد: همچنین 107 امامزاده و بقعه متبرکه در استان وجود دارد و 47 امامزاده از تعداد امامزاده‌ های استان پاره تن رسول هستند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: واقفین در دهه ‌های گذشته بیشتر به دنبال فرهنگ ‌سازی و تمدن ‌سازی بوده‌ اند و مساجد باید محوری برای انجام فعالیت‌ های فرهنگی و دینی و مذهبی باشد.

روحی اظهار داشت: انتظار ما از حوزه رسانه این است که به ترویج فرهنگ وقف در جامعه کمک کنند و نگاهی جدید و رویکردی نو در رابطه با احیای این سنت حسنه در جامعه داشته باشند.

وی افزود: امروز کردستان به عنوان استانی قرآنی در کشور مطرح است و متاسفانه هنوز موقوفه قرآنی در استان نداریم و انتظار می رود رسانه ها در این راستا اطلاع رسانی های لازم را انجام دهند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان بیان کرد: باید از مقوله هنر در باب ترویج فرهنگ وقف استفاده شود و این سنت حسنه و آثار و برکات آن به طور کامل برای آحاد مختلف جامعه تبیین و تشریح شود.

روحی یادآور شد: زمانی اقتدار و قدرت کشورها به جمعیت بوده و در حال حاضر اقتدار کشورها به نماد سازی و چهره ‌سازی در مورد مسائل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: وقف نماد عدالت محوری و توسعه عدالت اجتماعی است و تنها راه نجات از فروپاشی روی آوردن به مکاتب عقیدتی و اسلامی است.