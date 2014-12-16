شهرداران به بودجه های دولتی وابسته نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقلو بعد از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی شهرداران استان، افزود: در بخش وصول درآمد مدیریت شهری کار دارایی، در بخش تقسیم بندی بودجه ای به بخش های مختلف این دستگاه کار سازمان برنامه و بودجه سابق و در بخش اجرایی مشابه بسیاری از دستگاه ها، کارهای عمرانی را انجام می دهد.

وی افزود: شهرداری ها باید بدون وابستگی به تخصیص اعتبارات از سوی دولت به اجرای پروژه های عمرانی بپردازند.

صادقلو ادامه داد: در بحث پروژه های عمرانی پول کم و نیازها و مطالبات مردم زیاد است، اگر قرار است پروژه ای را به پیمانکار واگذار شود باید در انتخاب پیمانکار دقت کافی شود.

وی در خصوص تقسیم بندی منطقه های شهرداری، گفت: شهرداری مرکز به هیچ عنوان دخالتی در مباحث لایحه بودجه، درآمد و اقامه دعوی شهرداری منطقه ندارد؛ تمام این فعالیت ها مرتبط با شهرداری منطقه است و شهرداری مرکز دخالتی ندارد.

این مسئول شهری ادامه داد: امیدواریم این روش تجربه ای برای شهرداری مناطق باشد و پله ترقی برای ارتقا سطح کارشان تا بتوانند خود را با شرایط به خوبی تطبیق دهند.

برای تسریع در پروژه های عمرانی نیاز است قدری سیستم اداری روان شود

در ادامه این جلسه معاون فنی و عمرانی شهرداری گرگان ضمن یادآروی این نکته که پروژه تقاطع غير هم سطح ميدان معلم در تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسد، گفت: برای تسریع در پروژه های عمرانی نیاز است قدری سیستم اداری روان شود.

محسن احمدی با بیان اینکه تقاطع غیر هم سطح شهید قندهاری در زمان اعلام شده از سوی مدیریت شهری فعلی به بهره برداری رسید، افزود: روند احداث این طرح بیش از سه سال طول كشيد و ميزان هزينه كل پروژه حدود 18 ميليارد تومان بوده است؛ طول دهانه این روگذر از نظر مشخصات و تكنيك فني به نوبه خودش منحصر به فرد در منطقه شمال كشوراست.

وي با اشاره به اينكه مشخصات فني پل با روش قطعات پيش ساخته بتني سنگمنتال كارشده است، اظهاركرد: زير پل حدود 750 متر است كه 25 متر طول 2 باند آن است و عرض مفيد هر باند 11 متر محاسبه شده است.

وي احداث كارخانه توليد قطعات عرشه را يكي از موفقيت هاي شهرداري گرگان دانست و افزود: با وجود اين كارخانه در پروژه هاي آينده هم مي تواند كار را با سرعت بيشتري پيش برد.

این مسئول شهری در خاتمه تصریح کرد: روند کار سایر تقاطع های هم سطح نیز با وجود كارخانه توليد قطعات سرعت بیشتری خواهد گرفت ضمن اینکه این قطعات را در صورت اعلام نیاز، می توان به سایر استان ها نیز ارسال کرد.