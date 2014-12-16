وزير بهداشت به بيمارستان سقز كمك يك ميليارد تومان کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ادامه سفر سه روزه خود به استان كردستان ظهر امروز وارد شهرستان سقز شده و از بيمارستان امام خميني (ره)اين شهرستان بازديد كرد.

در جريان اين بازديد كه علاوه بر مسئولان استاني و شهرستاني، نماينده سقز و بانه در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشت، وزير بهداشت از بخش هاي مختلف اين مركز بهداشتي و درماني بازديد و با مردم و پرسنل نيز به گفتگو پرداخت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بازدید گفت: وزارت بهداشت پیوند کلیه هشت نفر از بیماران کلیوی سقزی را به صورت رایگان انجام می دهد.

دکتر حسن قاضی زاده هاشمی همچنین در این بازدید چشمان چند بیمار را مورد معاینه قرار داد.

وی همچنین دستور اهدای 10 میلیارد ریال کمک به بخش کودکان بیمارستان امام (ره) سقز را صادر کرد.

ایجاد پایگاه بین جاده ای در مسیر شهر صاحب و روستاهای سنته و ایرانخواه با توجه به حادثه خیز بودن مسیر سنندج – سقز یکی دیگر از درخواست های مسئولان شهرستان سقز در سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این شهر بود.

وزیر بهداشت در ادامه حضور خود در شهرستان سقز از روند احداث بیمارستان 160 تختخوابی اين شهر نيز بازدید کرد.

بیمارستان 160 تخت و خوابي سقز كه از شش سال قبل تاكنون روند ساخت آن آغاز شده است، در زمینی به مساحت 31 هزار متر مربع و زیربنایی 15 هزار متر مربع در دست احداث است که قرار است زمین آن به 45 هزار مترمربع افزایش یابد.

عملیات احداث این بیمارستان از سال 87 آغاز شد و قرار دادی 36 ماهه داشت.

بر اساس اعلام مسئولان شهرستان سقز تاکنون 125میلیارد ریال برای ساخت این بیمارستان هزینه شده و در سال گذشته نیز 47 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به اجرای این طرح اختصاص یافته بود.

به گفته نماينده سقز و بانه در مجلس شوراي اسلامي تکمیل این طرح نیازمند 350 میلیارد ریال اعتبار است.