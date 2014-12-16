به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر سه شنبه در دیدار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور که در محل بنیاد علوم وحیانی اسراء برگزار شد، اظهار کرد: رهبران اسلامی می‌گویند مکتبی که الهی و آسمانی است باید بتواند در جهان تأثیرگذار باشد.

وی گفت: در همین قرن ۷۰ الی ۸۰ میلیون انسان را غربی‌ها به کشتن دادند و آنها جهان منهای اسلام را می‌خواهند و اکنون که دم از دموکراسی می‌زنند به این علت است که از کشتن خسته شده‌اند.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه اگر کاری در دنیا برای رضای خداوند باشند برای همیشه ماندگار خواهد بود، افزود: در کربلا تنها ۷۲ نفر در راه اسلام کشته شدند و امروز در روز اربعین شاهد حضور ۲۰ میلیونی زائران به این سرزمین هستیم.

وی تأکید کرد: آنان که امروز دم از دموکراسی می‌زنند آن قدر آدم کشته‌اند که دیگر از جنگ و کشتن خسته شده‌اند و اگر امروز جنگ جهانی رخ دهد چون انگشت روی ماشه اتم می‌گذارند دیگر زمین را نابود خواهند کرد.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه ما نباید دنبال آنچه که دنیا می‌پسندد برویم، گفت: چرا که آنها می‌خواهند جهان را از اسلام جدا کنند و برای ما افتخار نیست زنی در میدان‌های ورزشی خود را نشان دهد و مدال بگیرد.

تا زمانی که زنان جامعه ساخته نشوند جامعه به سعادت نمی‌رسد

وی تصریح کرد: درست نیست تا اختیار جامعه را به دست جریان‌های بی‌دین سپرد و آنها با اینکه سال‌ها قبل از ما به اتم دسترسی داشتند ولی اکنون به غیر از خداوند را می‌پرستند.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، گفت: تا زمانی که زنان جامعه به خوبی ساخته نشوند امکان ندارد آن جامعه به سعادت برسد.

وی عنوان کرد: در نظام اسلام مرد برای تأمین هزینه خانواده است و تهیه مسکن از وظایف مرد است ولی تهیه آرامش بر عهده زن است.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه عظمت زن در دانشمندی او است، اظهار کرد: در قرآن از عظمت و بزرگی زن و مادر بسیار سخن گفته شده است.

زندگی با گذشت استوار می‌شود

وی افزود: در زندگی یک زوج جهیزیه و مهریه اصل نیست و آچه محور اصلی است دوستی و گذشت نسبت به همدیگر است که زندگی با این دو عنصر استوار می‌شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه نباید منتظر صادرات غرب و شرق در زمینه زنان و خانواده باشیم، افزود: نظام ما یک سر و گردن از نظام‌های دیگر بالا‌تر است و لذا باید برای آن‌ها الگو باشد.

وی عنوان کرد: آقایی ما در جهان ثبت شده است و ما این آقایی و بزرگی را مدیون امیرالمؤمنین(ع) و اولادش هستیم.

آیت الله جوادی آملی، شهوت مال را یک مشکل اصلی دانست و گفت: با دشمن بیرونی می‌توان کنار آمد ولی هرگز با دشمن درون، غرور، خودخواهی و نفس اماره نمی‌شود کنار آمد و تا ما را بی‌آبرو نکند‌‌ رها نخواهد کرد.