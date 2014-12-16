به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی صبح سهشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهارکرد: پژوهش یکی از محورهای مهم و ضامن پیشرفت کشور است.
وی با تأکید بر اینکه بدون پژوهش جامعه دچار سکون شده و پویایی در مراکز علمی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: ما همواره بر این اعتقاد بودهایم که ارتقاء سلامت در استان بدون آموزش و پژوهش محقق نخواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به اقدامات حمایتی دانشگاه از کارهای پژوهشی و تحقیقاتی اشاره کرد و گفت: هر استاد و پژوهشگری که بتواند یک مقاله در isi منتشر کند به طور حتم از دید ریاست دانشگاه پنهان نخواهد بود و حمایتهای مادی کافی از او صورت خواهد گرفت.
قائمی با بیان اینکه اگر بنا داریم نام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در کشور مطرح شود راهی به جز ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشگاه نداریم، عنوان داشت: اگر پژوهش به فراموشی سپرده شود به طور حتم دانشگاه نیز به فراموشی سپرده میشود.
ارائه ۴۴ طرح تحقیقاتی دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این همایش به طرح ارزشیابی دانشگاه توسط وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: بر اساس این ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در بخش پژوهش طی سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن ۳۲ درصد رشد داشته که رشد متعادل و معمولی است.
اصغر زربان با بیان اینکه با این مقدار رشد، جایگاه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بین سایر دانشگاهها تغییر نکرده است، بیان داشت: این مقدار رشد مورد نظر ما نیست و باید با شدت بیشتری رشد کنیم.
وی با بیان اینکه تعداد مقالات منتشر شده طی این مدت ۶۲ درصد افزایش یافته است، بیان کرد: طی این مدت شاهد کاهش حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه در همایشهای خارج از کشور بودهایم که بخشی از آن به مسائل اقتصادی مربوط میشود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به رشد قابل قبول طرحهای دانشجویی در این مدت، یادآور شد: تا پایان آذرماه سال جاری ۴۴ طرح تحقیقاتی دانشجویی داشتهایم که به طور حتم وضعیت این طرحها در سال جاری بسیار بهتر از سال گذشته خواهد بود.
وی به برنامههای این معاونت برای ارتقاء سطح علمی و پژوهشی دانشگاه اشاره کرد و افزود: در همین راستا طرح تحقیقاتی تألیف کتاب توسط دانشگاه مصوب شده که بر اساس آن در تولید محتوایی کتاب از اعضای هیئت علمی حمایت میشود.
زربان با بیان اینکه تصویب طرحهای مرتبط توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانهای تابعه یکی دیگر از برنامههای دانشگاه است، عنوان داشت: این طرحها در بخشهای جراحی، قلب، چشم، مغز و اعصاب اجرا میشود.
برگزاری چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
وی ارائه تسهیلات ویژه برای اجرای طرحهای فناورانه را یکی از دیگر اقدامات حمایتی دانشگاه علوم پزشکی برای پژوهشگران عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سه طرح فناورانه توسط دانشگاه در حال اجرا است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از برگزاری چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت در این دانشگاه خبر داد و افزود: این همایش ۲۹ تا ۳۱ اردیبشهت ماه سال آینده برگزار میشود.
زربان به فعالیت سه مرکز تحقیاتی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اشاره کرد و افزود: تلاش میکنیم تا سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه نیز مصوب شوند.
مجتمع پژوهشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راهاندازی میشود
وی از ساخت مجتمع پژوهشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد و گفت: در حال حاضر موافقت اولیه برای ایجاد این مجتمع گرفته شده که در صورت راهاندازی آن پژوهش دانشگاه در سطح وسیع توسعه مییابد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اضافه کرد: در این مجتمع خدمات درمانی وابسته به مراکز تحقیقاتی ارائه میشود اما نیاز به همت تمامی مسئولان دانشگاه و وزراتخانه دارد.
زربان به پتاسیلهای بالای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اشاره و افزود: در حال حاضر این دانشگاه دارای دو هزار و ۸۰۰ دانشجو و ۱۲۰ دانشجو تحصیلات تکمیلی بوده که باید بتوانیم از این پتانسیلها به صورت اصولی استفاده کنیم.
نظر شما