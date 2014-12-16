کلنگ احداث سایت جدید نمایشگاه های بین المللی همدان به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی همدان ظهر دوشنبه در این آیین در جمع خبرنگاران گفت: ساخت پروژه سایت جدید نمایشگاه بین المللی همدان در میدان فرودگاه این شهر به مساحت ۲۰ هکتار با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و استاندار همدان و مقامات استانی آغاز شد.

حسین الماسی افزود: این پروژه که با مدیریت شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان در حال اجراست دارای ۱۰ سالن سه طبقه هریک به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ و در مجموع ۴۵ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی، مسجد، پارکینگ خودرو، ساختمان آمفی تئاتر و اداری، محوطه سازی، فضای سبز است.

وی گفت: تاکنون دیوار پیرامون سایت جدید نمایشگاه به طول دوهزار و ۱۰۰ متر طول و ارتفاع دو و نیم متر و مساحت پنج هزار و ۳۵۰ متر مربع انجام گرفته و سردرب ورودی نمایشگاه بین المللی همدان با طراحی و اجرای شرکت های معماری و فنی مهندسی در حال اجراست و طراحی فاز اول این پروژه و انجام مناقصه آن بزودی برگزار می شود.

وی گفت: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان با برگزاری سالانه بیش از ۲۰ عنوان نمایشگاه بین المللی و تخصصی در استان به عنوان پایلوت نمایشگاهی غرب کشور شناخته شده و تولید کنندگان، صاحبان صنایع، صنعت گران و نشان های مطرح داخلی و خارجی خواستار حضور در نمایشگاه های تخصصی این شرکت هستند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی همدان گفت: متاسفانه با توجه به ظرفیت محدود فعلی، بستر مناسب برای استقبال از این گروه های صنعتی و اقتصادی میسر نیست.

الماسی افزود: سایت جدید نمایشگاه های بین المللی استان همدان با ایجاد ظرفیت های نوین نمایشگاهی و احداث بخش های تخصصی صنعت نمایشگاهی سعی دارد تا همگام با تولید کنندگان و صاحبان صنایع به نحوی شایسته و در فضایی رقابتی به معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های تولیدی و صنعتی کشور بپردازد.