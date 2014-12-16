تعامل با مراکز علمی و پژوهشی از اولویت های شرکت برق منطقه ای سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سنگی ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به نقش مهم تحقیقات در ارائه راهکارهایی برای رفع مسائل و مشکلات صنعت برق اظهار داشت: از جمله اقداماتی که این شرکت برای تقویت سیر پژوهشی و تحقیقاتی تجربه کرده، تعامل سازنده با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی است.

وی با بیان این مطلب که این شرکت در راستای استراتژی ها و اهداف تعیین شده در سالهای اخیر موفق به انجام چندین پروژه "تحقیقاتی" و "حمایتی- پژوهشی" در دو محور "انتقال و فوق توزیع برق" و"اقتصادی و اجتماعی" شده، به هفت پروژه "حمایتی – پژوهشی" به منظور بستر سازی پژوهش و ارتقاء سطح علمی دانشجویان و کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان اشاره کرد.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای سمنان، سه پروژه خاتمه یافته تحقیقاتی در محور اقتصادی و اجتماعی و هشت پروژه خاتمه یافته در محور انتقال و فوق توزیع برق نظیر، پروژه های تحقیقاتی "طراحی و ساخت سیستم شناسایی خط برای شبکه های اتصال و فوق توزیع"، "طراحی و ساخت نمونه دستگاه صرفه جویی مصرف انرژی لامپهای جیوه ای"، "شناسایی و تعیین میزان مولفه های اصلی تلفات در شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای سمنان" و "شناسایی و تدوین برنامه جامع تحقیقات پنج ساله صنعت برق" را از دیگر برنامه های این شرکت در حوزه پژوهش ذکر کرد.

سنگی، همچنین تصریح کرد: پروژه های "بررسی فنی و اقتصادی روش های کاهش مقاومت سیستم زمین برای دکلهای خطوط انتقال در مناطق صخره ای" و "طراحی مدل کاربردی به منظور توانمندسازی کارکنان با توجه به فرآیندهای بحرانی و کلیدی سازمان و اهداف استراتژیک شرکت برق منطقه ای سمنان" از دیگر پروژه های تحقیقاتی مصوب در سالجاری بوده است.

مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه ای سمنان و دبیرکمیته مرکزی تحقیقات منطقه نیز در این نشست، اولویت های تحقیقاتی این شرکت را در دو محور"انتقال و فوق توزیع برق" و "اقتصادی و اجتماعی" با شش زیر محور شامل، برنامه ریزی سیستم های انتقال نیرو، مطالعات و توسعه بهینه شبکه های انتقال و فوق توزیع، اتوماسیون، دیسپاچینگ و مخابرات در پست ها و خطوط انتقال نیرو، تکنولوژی پیشرفته و بهینه در انتقال نیرو، مطالعات آموزشی و مهارتی منابع انسانی و مطالعات مدیریتی و راهبردی عنوان کرد.

مجید خطیبی در خاتمه تصریح کرد: علاقمندان می توانند با مراجعه به این دفتر و یا پایگاه اطلاع رسانی به نشانی semrec.co.ir در بخش خدمات الکترونیکی، از عناوین اولویت های تحقیقاتی این شرکت مطلع شوند.