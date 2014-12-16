به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری اسحاق جهانگیری ظهر امروز در نشست مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه ایران و سوریه اظهار داشت: جایگاه سوریه در جهان اسلام و در خط مقاومت جایگاهی ممتاز بوده و هست اما دشمنان و بخصوص رژیم صهیونیستی با همراهی برخی کشورهای منطقه در سالهای گذشته برنامهریزی کردند که به موقعیت سوریه آسیب بزنند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه ملت، دولت و ارتش سوریه در این دوران پایداری قابل تقدیر و مقاومت خوبی از خود نشان داده اند.
جهانگیری ضمن محکوم نمودن تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، روابط تهران ـ دمشق را روابطی استراتژیک خواند و افزود: ایران و سوریه از تهدیدات مشترکی برخوردارند و باید از روابط خود پاسداری کنند.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در همه زمینهها در کنار ملت سوریه خواهد بود، اظهار امیدواری کرد ملاقاتهای نخست وزیر سوریه با مقامات ایرانی به نتایج و دستاوردهای مفیدی در جهت منافع دو ملت بیانجامد.
جهانگیری اظهار داشت: متاسفانه امروز گروههای تروریستی در منطقه و خصوصاً در سوریه اقدامات خشونتآمیزی از خود به نمایش گذاشته اند و چهره اسلام را چهره ای نامطلوب در جهان جلوه میدهند.
وی با تاکید براینکه ملت سوریه امروز قربانی تروریسم هستند، خاطرنشان کرد: امروز همه طرفهای منطقهای و بین المللی به این واقعیت پی برده اند که سوریه با تروریسم میجنگد.
جهانگیری با تمجید از پایداری ملت سوریه در مقابله با بحران جاری اظهار امیدواری کرد دولت و مردم سوریه با تدبیر چالشهای موجود را پشت سرگذاشته و از این شرایط با سربلندی بیرون بیایند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امکان همکاری میان دو کشور در همه زمینهها فراهم است تصریح کرد: حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از سوریه در زمینههای اقتصادی و مشارکت در روند بازسازی این کشور استمرار خواهد یافت.
نخست وزیر سوریه نیز در این نشست هدف از سفر خود به ایران را تقویت هماهنگی و همکاری میان دو کشور در زمینههای مختلف عنوان کرد و گفت: در این سفر به دنبال افزایش همکاری در بخشهای اقتصادی و همچنین اجرای طرحهای مشترک میان دو کشور هستیم.
وائل الحلقی با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران نقطه ثبات در منطقه است افزود: ایران نه تنها در سطح منطقه بلکه در عرصه بینالملل به یک بازیگر اصلی تبدیل شده است.
وی با اشاره به روابط پایدار و تاریخی میان دو کشور خاطرنشان کرد: این روابط توسط امام خمینی(ره) و رییس جمهور فقید سوریه حافظ اسد بنیان نهاده شد و امروز نیز در پرتو تاییدات مقام معظم رهبری و روسای جمهور دو کشور روز به روز مستحکمتر میشود.
نخست وزیر سوریه با قدردانی از همراهی و همدلی ملت ایران با ملت سوریه اظهار داشت: احساس میکنیم که مردم ایران دغدغه و رنج ملت سوریه را به خوبی درک میکنند.
وائل الحلقی گفت: بحران سوریه تلفات انسانی و ویرانی در تاسیسات زیربنایی برجای گذاشته اما ملت سوریه مصمم هستند از این فرصت بهره برداری کرده و برای بازسازی سوریه جدید تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه رشد فزاینده محور مقاومت توانسته کلیه طرح های دشمنان و خصوصاً برنامهریزیهای رژیم صهیونیستی را به ناکامی بکشاند افزود: امروز ملت سوریه به آرمانها و ارزشهای خود اعتقادی مستحکم دارند و ارتش این کشور نیز پیروزیهای زیادی را در خاک سوریه به تحقق رسانده و امنیت بیشتری را در این کشور تامین نموده است.
وی تاکید کرد: اگر حمایتهای همه جانبه دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت، این دستاوردها و پیروزیها تحقق نمی یافت.
وائل الحلقی جنگ علیه سوریه را توطئهای سیاسی، امنیتی و رسانهای ارزیابی کرد و گفت: توطئه ها علیه سوریه شدت یافته و در سطوح نظامی و اقتصادی توسط نیروهای استکباری و به رهبری آمریکا در جریان است که آخرین مورد آن تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک سوریه بود.
وی با بیان اینکه تروریست ها در همه نقاط سوریه به حملات خود ادامه میدهند گفت: نیروهای موسوم به داعش و سایر گروههای تروریستی افراد بیگناه و کلیه تاسیسات زیربنایی و خدماتی این کشور را هدف قرار داده اند.
نخست وزیر سوریه ادامه داد: ملت سوریه با وجود همه مشکلات و رنجها پایبندی فزایندهای به میهن و یکپارچگی کشور خود دارد و دوشادوش ارتش تصویر درخشانی از موفقیتها و پیروزیها را رقم می زند و به لطف خدا شاهد پیروزی نهایی سوریه علیه دشمنان خواهیم بود.
وی از تهران به عنوان پایتخت مقاومت یاد کرد و گفت: دولت سوریه از حضور و مشارکت شرکتهای ایرانی برای سرمایه گذاری و بازسازی سوریه استقبال می کند و آمادگی دارد امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهد.
در این نشست دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز به عنوان رییس کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور در سخنانی به تشریح زمینههای همکاری ایران و سوریه پرداخت و درخصوص موضوعات و پروژه های مشترک میان دو کشور توضیحاتی ارائه کرد.
وزرای نیرو، صنایع و رییس بانک مرکزی سوریه نیز هرکدام به بیان نظرات و دیدگاههای خود برای توسعه همکاریها و راههای گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور پرداختند.
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