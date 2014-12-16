ایجاد تمایز بین سیستان و بلوچستان و استان های کشور غیر قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی ظهر سه شنبه در دیدار با فعالان و نمايندگان تشكل هاي صنفي حوزه حمل و نقل استان بیان داشت: نباید اجازه داد برخی از موضوعات از جمله قاچاق سوخت و سایر مولفه ها بر صنعت حمل و نقل و یا توسعه استان سایه بیندازد.

وی با بیان اینکه سيستان و بلوچستان هيچ تفاوتي با ديگر استان هاي كشور ندارد اظهار داشت: در این راستا هر گونه سختگيري كه اين استان را از ساير استان ها متمايز كند پذیرفته نیست.

وی از حمل و نقل به عنوان حلقه وصل بين صنعت، توليد، عرضه و جزو زيرساخت ها و ابزارهاي مهم توسعه یاد کرد و ادامه داد: صنعت حمل و نقل مي تواند فراتر از يك عنصر خدماتي نقش ايفا كند.

وي افزود: در بحث زيرساخت ها فعاليت هاي خوبي در حال شكل گيري است و با افزايش ظرفيت بند چابهار به ۶ ميليون تن حداكثر تا پايان شهريور ۹۴ نياز به توسعه شبكه جاده اي و ناوگان حمل و نقل نيز افزايش خواهد يافت.

هاشمي بيان داشت: نگاه به زيرساخت هاي استان قوي است و اين استان در حال حركت به سوي صنعتي شدن است.

وی در جمع مديران، فعالان و نمايندگان تشكل هاي صنفي حوزه حمل و نقل استان ضمن گراميداشت ۲۶ آذر روز حمل و نقل و رانندگان اظهار داشت: در عرصه دفاع از كشور نقش حمل و نقل و مشاركت منطبق با ضرورت هاي آن مقطع با قبول همه ريسك هاي آن بر كسي پوشيده نيست و ناوگان عمومی نقش بسزایی در این مشارکت داشت.

وي افزود: بسياري از موفقيت ها و پيروزي هاي حاصل شده در زمان جنگ ناشي از ايمان و ايثار و همراهي بخش حمل و نقل با رزمندگان كشور بود.

وی گفت: بخش حمل و نقل و ترانزیت اگر به خوبی مورد توجه حکومت‌ها قرار بگیرد به دلیل موقعیت استراتژیک و ارزشمندی که دارد می‌تواند نقش فرا ملی و منطقه‌ای بر عهده داشته باشد و در افزایش درآمد ناخالص ملی موثر باشد.

هاشمی بیان کرد: در بخش حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی، قابلیت کشور ایران از هر حیث کثیر و موقعیت ارزشمند و برای قابلیت‌های آن خریدار بسیار است.

استاندار سيستان و بلوچستان از ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد كشور در رابطه با اعتبار يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلاري براي گازرساني به سراسر استان خبر داد و گفت: اين پروژه بزرگ علاوه بر تامين نياز مردم مي تواند استان را از نيروگاه هايي كه با سوخت فسيلي كار مي كنند بي نياز كند.

استاندار با اشاره به سفر اخير خود به پاكستان گفت: مقامات پاكستاني به ويژه نخست وزير اين كشور در بهترين شرايط پذيراي ما بودند و آمادگي كامل خود را براي توسعه روابط با كشورمان اعلام كردند.

وي افزود: از اين فرصت بايد براي توسعه روابط و ارتقاي سطح مبادلات تجاري و استفاده از ظرفيت پايانه هاي مرزي استفاده كنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر امروز با حضور جمعی از فعالان حوزه حمل و نقل استان در استانداری برگزار شد از تعدادی فعالان بخش حمل و نقل با اهداي لوح تقدير بعمل آمد.