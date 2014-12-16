مطالبات پرستاران به زودی پرداخت می شود/تعداد پرستاران پاسخگو نیاز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی، بعد از ظهر سه شنبه در یادواره شهدا پرستار، گفت: مشکل پرستاران فقط مشکل مالی نیست، قرار بود درصدی به حقوق این قشر آسیب پذیر جامعه اضافه شود که در دو هفته آینده محقق می گردد.

وی افزود: پرستاران در طرح نظام سلامت متحمل زحمات طاقت فرسایی شده اند که لازم است در قبال این سختی ها به آنان توجه ویژه گردد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: تعداد پرستاران کشور پاسخگوی جمعیت بیماران و تخت های بیمارستانی نیست که کمک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را می طلبد.

میرزابیگی گفت: 140 هزار پرستار در کشور فعال هستند که بر اساس محاسبات انجام شده به دو برابران میزان پرستار لازم داریم.

وی خاطرنشان کرد: همه فارغ التحصیلان پرستاری در کشوت جذب بیمارستان های دولتی و خصوصی می شوند و این نیاز مبرم کشور است.

وی همچنین تاکیدکرد: بایدسطح رفاه و شخصیت معنوی پرستاران نیز مورد توجه ویژه قرار بگیرد که این امر در برنامه وجود دارد.

میرزابیگی گفت: از رسانه ها می خواهم که مسائل شخصیتی پرستاران را بیشتر مورد توجه قرار دهند تا مسئله مال، زیرا مسائل مالی آنها مرتفع شده است و آنها را وابسته به پول تنها ندانند.