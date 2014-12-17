یک هفته با پژوهش چگونه گذشت/ از پای کربنی تا لرزه نگار خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ملی پژوهش، از ابتدای این هفته ۲۳ آذرماه آغاز به کار کرد و امروز ۲۶آذرماه به کار خود پایان می دهد. در این هفته پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشور به نمایش گذاشته شدند.

هفته ملی پژوهش امسال نیز از یک مدرسه آغاز شد. زنگ پژوهش در اولین روز در هنرستان فلسطین تهران به صدا در آمد. در آنجا همزمان با نواخته شدن زنگ پژوهش از ۶ پژوهنده دانش آموز نیز با حضور وزاری علوم، آموزش و پرورش و وزیر کشور تقدیر به عمل آمد.

اختصاص بیش از ۱۰۰ غرفه نمایشگاه پژوهش به فن بازار

بیش از ۳۵۰ مرکز تحقیقاتی و علمی پارک‌های علمی و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، آخرین یافته‌های علمی و تحقیقاتی و همچنین پژوهشی خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. همچنین بیش از ۵۰۰ طرح فناوری مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و دانشجویی که قابل تجاری‌سازی هستند، در نمایشگاه حضور یافتند.

رونمایی از شبکه آزمایشگاهی شاعا

برای افتتاح پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وزارت علوم، ۳ وزیر به نمایشگاه بین المللی آمدند که در آنجا از سه استان خراسان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری که در حوزه پژوهش برتر بودند نیز تقدیر شد. در این افتتاحیه شبکه های آزمایشگاهی علمی ایران (شاعا) با هدف ایجاد بانک جامع اطلاعات تجهیزات کشور و بسترسازی به منظور ایجاد آزمایشگاه های مرکزی رونمایی شد.

شبیه ساز ماهواره مخابراتی زمین آهنگ

همچنین نرم افزار شبیه ساز ماهواره مخابراتی زمین آهنگ برای اولین بار در کشور که توسط پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران طراحی شده بود در این روز رونمایی شد.

برخی از مهمترین محصولات هفته پژوهش

برخی از مهمترین دستاوردهایی که در نمایشگاه ارائه شده بودند شامل صورتک سخنگوی رباتیک، ماسک های نانویی ارتقاء یافته، لرزه نگار دیجیتال هوشمند خانگی بودند.

صورتک سخنگوی رباتیک

مرتضی مرادی - مخترع صورتک سخنگوی رباتیک در پارک علم و فناوری مازندران درباره این دستاورد به خبرنگار مهر گفت: این صورتک قابلیت حرف زدن دارد و بیشتر در مراکز گردشگری و معرفی مجسمه های معروف، کاربرد دارد. صورتک سخنگوی رباتیک قابلیت مکالمه دارد و می تواند پاسخگوی سولات به صورت فی البداهه باشد. کلمات بر روی این صورتک تعریف شده و قابلیت پاسخگویی در هر زمانی را دارد.

لرزه نگار دیجیتال هوشمند خانگی

احمد پازوکی- کارشناس موسسه تولید کننده این سیستم با نام "آرتانگاه نو ایرانیان" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این محصول گفت: لرزه نگار دیجیتال هوشمند خانگی، دستگاهی است که در منازل مورد استفاده قرار می گیرد و صرفا جهت آگاهی از زلزله، قبل از وقوع آن است تا در این زمان اهالی منزل، فرصت پناه گیری در مکان های مناسب را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت در راستای دانش بنیان شدن قرار گرفته است، افزود: این لرزه نگار برای مصارف خانگی طراحی شده است. در این سیستم از سنسور شتاب استفاده شده که شتاب زمین را در سه جهت اندازه گیری می کند.

وی هدف از ساخت لرزه نگار هوشمند را زلزه خیز بودن تهران دانست و اذعان داشت: با توجه به اینکه تهران از سه منطقه، روی گسل قرار گرفته و دائما در معرض خطر زلزله است،این دستگاه ساخته شده است. همچنین این دستگاه برای اولین بار در دنیا و ایران ساخته شده و نمونه مشابه ای ندارد. این دستگاه در مرحله تجاری سازی و تولید انبوه قرار گرفته و قیمتی در حدود ۶۰۰ هزار تومان را دارد.

تولید ماسک تنفسی چند منظوره نانویی

محمدمهدی شیرمحمدی - دانشجوی دکترای رشته نساجی نیز درباره طرحی که به نمایشگاه هفته پژوهش آورده بود به خبرنگار مهر گفت: این ماسک به حذف آلودگی های میکروبی، گردو غبار و آلودگی های شیمیایی می پردازد.

وی با اشاره به اینکه ماسک های نانویی هرساله تولید می شوند، افزود: این ماسک ها هرساله با توجه به نیازهای بازار بهبود پیدا می کنند تا بتوانند همزمان از یک ماسک در همه فصول استفاده کرد. این ماسک ها در محیط های شهری می توانند پرکاربرد باشند و از ورود ریزگردها، ذرات معلقی که در هوا وجود دارد به ریه های تنفسی افراد جلوگیری کند.

در ساخت این ماسک از الیاف نانویی، کربن اکتیو و نانو مواد نقره استفاده شده که در حال آزمایش هستیم تا از واگیری بیماری هایی مانند آنفولانزا و دیگر بیماری های ویروسی نیز جلوگیری کند.

هادی نوروزیان یکی دیگر از محققان کشور است که در نمایشگاه شرکت کرده بود وی مجری طرح پروتز پای مصنوعی کربنی است و در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساخت پروتز پای مصنوعی کربنی در کشور زمینه شرکت معلولان را در مسابقات و بازی های المپیک دوندگی ایجاد می کند. این پروتز از جنس کربن است و برای اولین بار در ایران ساخته شده است.

یک نکته قابل تأمل نمایشگاه امسال

در غرفه های نمایشگاه امسال دستاوردهایی به چشم می خورد که بارها و بارها به عنوان دستاورد جدید در نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند اما به گفته مسئولان این غرفه ها، تا کنون از این دستاوردها حمایتی به عمل نیامده. همین موضوع منجر به شرکت هرساله آنها در نمایشگاه شده است به عنوان مثال موتورجستجوی تصویری کاوش از دستاوردهای مهم دانشگاه خواجه نصیر به شمار می آید که سه سال پیش ایده پردازی شده است اما مجریان این طرح از عدم حمایت از آن خبر می دهند و می گویند این موضوع باعث شده که هر ساله در نمایشگاه دستاوردها شرکت کنیم. اکنون این طرح آماده تجاری سازی است ولی دریغ از حمایت...

رئیس جمهور نیامد

یکی از مهمترین بخش های هفته پژوهش مراسم معرفی و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر است. این بخش هر ساله با حضور رئیس جمهور برگزار می شد اما امسال رئیس جمهور در مراسم تجلیل از پژوهشگران نیامد.

دکتر علی کاوه از دانشگاه علم و صنعت، دکتر مهران رضایی دانشگاه کاشان، دکتر سعیدرضا الله کرم دانشگاه تهران، دکتر اسماعیل زاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر یدالله یمینی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر رضا موسوی حرمی از دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمدعلی آموزگار دانشگاه تهران، دکتر مهدی نیک عمل از دانشگاه شهید رجایی، دکتر منوچهر فرج‌زاده اصل دانشگاه تربیت مدرس، دکتر بختیار ترتیبیان از دانشگاه ارومیه، دکتر سعید محرمی‌پور دانشگاه تربیت مدرس، دکتر سهیل سبحان اردکانی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، دکتر مسعود ستوده از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر خراط از وزارت نفت، دکتر امیرحسین شیرانی راد از جهاد کشاورزی بودند ۱۵ سرآمد پژوهشی هفته پژوهش امسال بودند.

و اما مهمترین دغدغه های پژوهشی مانند هر سال و هر سال ادامه سریال باور کردن دستاوردهای دانشگاهی توسط صنعتگران، سرمایه گذاری، ثروت آفرینی، اهمیت دادن به پژوهش توسط مسئولان و ...

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گزارش از میترا سعیدی کیا