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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۸

دفاع چنی از شکنجه گران سازمان سیا

دفاع چنی از شکنجه گران سازمان سیا

کاریکاتوریست ها امروز بیشتر به موضوع شکنجه های سازمان سیا، کاهش قیمت نفت و گسترش بیماری ابولا پرداختند.

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حزب لیبرال دموکرات ژاپن توانسته در حدود دو سوم کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. اوضاع دوباره بر وفق مراد «شینزوآبو» نخست وزیر این کشور شد.

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روزنامه ی تایمز به مبارزان بیماری ابولا عنوان «چهره برتر سال 2014» را اعطا کرد.

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269 هزار تن بطری پلاستیکی در دریاها و اقیانوس ها وجود دارد.

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کنگره آمریکا اعتقاد دارد غذا خوراندن به زندانیان از طریق مقعد شکنجه نیست.

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بشکه نفت، مقرون به صرفه ترین گزینه موجود برای هدیه کریسمس امسال است.

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دیک چنی  در برنامه "ملاقات با رسانه"  شبکه خبری «ان‌ بی‌ سی نیوز» در دفاع از عملکرد بازجوهای سازمان سیا گفت که باید از آنان قدردانی کرد و حتی به آنها نشان داد.

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لکه ی پاک نشدنی شکنجه های سازمان «سیا» در «آمریکا»

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کنترل بیماری ابولا در با دشواری های زیادی همراه شده است.

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کاریکاتوری دیگر در رابطه با پرونده شکنجه سازمان سیا

 

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آزادی واقعی در آمریکا

کد مطلب 2444772

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