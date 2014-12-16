دفاع چنی از شکنجه گران سازمان سیا

حزب لیبرال دموکرات ژاپن توانسته در حدود دو سوم کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد. اوضاع دوباره بر وفق مراد «شینزوآبو» نخست وزیر این کشور شد.

روزنامه ی تایمز به مبارزان بیماری ابولا عنوان «چهره برتر سال 2014» را اعطا کرد.

269 هزار تن بطری پلاستیکی در دریاها و اقیانوس ها وجود دارد.

کنگره آمریکا اعتقاد دارد غذا خوراندن به زندانیان از طریق مقعد شکنجه نیست.

بشکه نفت، مقرون به صرفه ترین گزینه موجود برای هدیه کریسمس امسال است.

دیک چنی در برنامه "ملاقات با رسانه" شبکه خبری «ان‌ بی‌ سی نیوز» در دفاع از عملکرد بازجوهای سازمان سیا گفت که باید از آنان قدردانی کرد و حتی به آنها نشان داد.

لکه ی پاک نشدنی شکنجه های سازمان «سیا» در «آمریکا»

کنترل بیماری ابولا در با دشواری های زیادی همراه شده است.

کاریکاتوری دیگر در رابطه با پرونده شکنجه سازمان سیا

آزادی واقعی در آمریکا