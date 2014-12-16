به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی در دیدار با چی او تای سو سفیر سنگاپور در ایران افزود: سینمای ایران در سال 93 سال خوبی پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به فروش دو برابری سینماهای سراسر کشور توضیح داد: وضعیت سینمای ایران به گونه ای است که بخش خصوصی اقدام سرمایه گذاری و ساخت 80 سالن سینمایی در کشور کرده است.

رییس سازمان سینمایی با اشاره به برگزاری جشنواره های متعدد سینمایی در کشور به برپایی جشنواره فیلم کوتاه تهران اشاره کرد و ادامه داد: در سینمای کوتاه در هر سال چند هزار فیلم در سینمای ایران تولید و در جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش در می آید.

ایوبی تاکید کرد: این رویداد سینمایی یکی از جشنواره های بین المللی کشور ما است که هر سال با استقبال فیلمسازان دنیا روبرو می شود.

وی گفت: ماموریت های سیاسی از سوی سفرا در سفارت ها می گذرد و بهترین دوران هر سفیری برگزاری برنامه های فرهنگی است.

چی او تای سو سفیر سنگاپور در ایران نیز با تقدیر از بخش بین الملل سازمان سینمایی در برگزاری هفته فیلم ایران در سنگاپور یادآور شد: یکی از بهترین اتفاقات فرهنگی برگزاری هفته فیلم ایران در سنگاپور بود و بیش از 86 درصد از سالن های نمایش دهنده آثار ایرانی در سالن های سنگاپور در این هفته مملو از جمعیت بود.

وی توضیح داد: در سنگاپور سالن های زیادی داریم؛ اگرچه سینمای برجسته ای نداریم اما مردم سنگاپور اهل سینما هستند و فیلم های هالیوودی حتی زودتر از آمریکا در کشور ما به نمایش در می آید.

سفیر سنگاپور در ایران تاکید کرد: وقتی سینمای ایران در قالب هفته فیلم ایران در سنگاپور مطرح شد مردم با طعم سینمای متفاوت و جذاب آشنا شدند و مطمئنم اگر راه هایی برای نمایش فیلم های ایران در سنگاپور پیدا شود این فیلم ها در نمایش عمومی توان رقابت با فیلم های آمریکایی را دارند.