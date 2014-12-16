به گزارش خبرگزاري مهر، اکرم کرمی در نشست "ایرانم، جوان بمان" که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد، با اشاره به روند کاهش جمعیت کشور، این مساله را منجر به کاهش جمعیت جوان و نیروی کار در آینده عنوان کرد و افزود: اگر اکنون به مساله جمعیت نپردازیم، در آینده کشور با مشکل مواجه می شود.

وی با اشاره به این مسأله که برخی شرایط اقتصادی را بهانه‌ای برای نپرداختن به بحث جمعیت در کشور می‌دانند، ادامه داد: در کنار مباحث اقتصادی و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نباید از مباحث مهمی مانند جمعیت غفلت شود.

کرمی به توصیه رهبری برای افزایش جمعیت کشور به طور معقول و معتدل اشاره و با توجه به روند جمعیتی کشور در دهه های مختلف، تصریح کرد: هیچ رصدخانه ای در کشور برای برنامه ریزی مناسب در زمینه جمعیت وجود نداشته است.

معاون خواهران سازمان بسیج دانشجویی، جمعیت را مبحثی جهانی دانست و گفت: نرخ رشد در سال ۹۲ در کشور نسبت به سال قبل از آن به ۱.۳ کاهش یافت که باعث شد ایران در این شاخص در آسیا در جایگاه دهم و در منطقه به جایگاه سوم تنزل یابد.

وی به روند کاهشی نسل جوان و روند رو به رشد سالمندان در کشور بر اساس آمارهای چند دهه گذشته کشور اشاره و خاطرنشان کرد: بهترین پنجره جمعیتی سنی بین ۱۵ تا ۶۴ سال است که اکنون ۷۱ درصد از جمعیت کشور را شامل می شود که بر اساس آمارها، این دوره سنی روند کاهشی دارد.

کرمی اضافه کرد: بهترین نیروی کار و اجراکننده بسیاری از طرحهای اقتصادی کشورها در این پنجره سنی قرار دارند که اهمیت این دوره سنی را نشان می دهد.

معاون خواهران سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به نقش زنان قابل باروری در این پنجره سنی با توجه به روند افزایشی سن ازدواج و سن باروری زنان در کشور، افزود: هر پنج سالی که باروری زنان در این پنجره سنی به تأخیر بیفتد، بین شش تا ۱۴ درصد از زنان قابل باروری از این قابلیت خارج می‎شوند.

کرمی اظهار داشت: تعداد سالمندان کشور در سال ۸۵ از ۵.۷ درصد از کل جمعیت به ۸.۲ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است که روند افزایش سالمندی در کشور را نشان می‌دهد.

وی به افزایش خانواده‌های تک نفره در کشور در سالهای اخیر اشاره و اضافه کرد: خانوارهای تک نفره از ۵.۲ درصد در سال ۸۵ به ۷.۱ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش خانه های مجردی به دلیل افزایش طلاق یا تغییر سبک زندگی افراد است.

کرمی با اشاره به چشم انداز برنامه های جمعیتی کشور در دهه های گذشته، افزود: بر اساس این برنامه ها، نرخ باروری در سال ۹۰ باید به عدد چهار می رسید که با روند کاهشی شدیدی، به ۱.۷۴ درصد رسید که نیازمند وجه است.

معاون خواهران سازمان بسیج دانشجویی اصلاح نگرش ها، تجدید نظر در برنامه های جمعیتی، نیاز به آگاه‌سازی نسل جوان، رصد دقیق برنامه‌های توسعه‌ای با توجه به جمعیت و توجه به رهنمودهای رهبری در زمینه جمعیت کشور را از نیازهای شرایط فعلی کشور عنوان کرد.

کرمی گفت: اگر در شرایط حاضر به بحث جمعیت کشور نپردازیم، کشور در آینده با مشکلات جدی دیگری مواجه می‌شود.

معاون خواهران سازمان بسیج دانشجویی در این نشست به انواع رویکردهای جمعیتی موافقان افزایش جمعیت، مخالفان افزایش جمعیت، طرفداران جمعیت ثابت، طرفداران جمعیت متناسب و نظریه اسلام و ادیان الهی در مورد جمعیت پرداخت.