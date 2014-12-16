پاکدشت پایتخت گل و گیاه ایران است/ ظرفیتهای صنعتی شهرستان دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری پاکدشت اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب بارها و در مقاطع مختلف مسئولان و مردم را به اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی فراخواندند چراکه اقتصاد مقاومتی تنها راه پیشرفت و آبادانی کشور است لذا باید با تکیه بر توان داخل و حمایت از فعالان بخش تولیدی و سرمایه گذاران اقتصادی، توسعه نظام اسلامی را بیش از پیش فراهم کرد.

این مسئول در ادامه با اشاره به ثبت بزرگ ترین تجمع بشری توسط عاشقان امام حسین(ع) گفت: عزاداری اربعین حسینی، بزرگترین اجتماع بشری است که تنها عشق به امام حسین (ع) مردم را از هزاران کیلومتر آنهم با پای پیاده به کعبه دل ها و سرزمین عاشورا کشاند و بدون توجه به تهدیدات دشمنان بویژه داعش خود را به کربلای معلی رساندند.

توانمندیهای پاکدشت، این شهرستان را به قطب صنعتی استان مبدل کرده است

وی عنوان کرد: پاکدشت به عنوان یکی از شهرستان های مجاور پایتخت از توانمندی و امکانات برجسته و مهمی برای رونق بخشی اقتصاد و تولید برخوردار است، این شهرستان با دارا بودن شهرک های صنعتی متعدد و کارخانجات تولیدی گوناگون و فعالیت صنعتگران، فعالان تولیدی و سرمایه گذاران اقتصادی به عنوان قطب صنعتی استان تهران محسوب می شود.

قاسمی فرزاد پاکدشت را در زمینه تولید گل و گیاه یکی از قطب های مهم تولیدی در کشور برشمرد و تأکید کرد: این شهرستان طی سالهای اخیر در زمینه تولید گل و گیاه پیشرفت چشمگیری داشته و توانسته به یکی از قطب های مهم در این عرصه بدل شود بطوریکه امروز به عنوان پایتخت گل و گیاه ایران شناخته شده است.

بیمارستان 130 تختخوابی پاکدشت در دهه فجر افتتاح می شود

نماینده عالی دولت در پاکدشت گفت: در ابتدای مسئولیت بنده در شهرستان بیش از 5 هزار و 500 واحد مسکن مهر ناتمام وجود داشت که از بسیاری امکانات محروم بود اما این واحد ها طی یکسال اخیر با همکاری ادارات ذیربط و مساعدت استانداری به سرانجام رسید و بسیاری از مشکلات خدماتی و امکاناتی مسکن مهر نیز رفع شده است.

وی با اشاره به مشکلات بهداشتی و درمانی شهرستان یادآور شد: با پیگیری های به عمل آمده بیمارستان 130 تختخوابی پاکدشت در دهه مبارک فجر افتتاح شده و به بیش از 500 هزار شهروند خدمات درمانی ارائه می کند.

این مسئول در پایان از تصویب بودجه 2 میلیارد و 500 میلیون تومانی پاکدشت در سال 1394 خبر داد.

پدران معظم شهدای پاکدشت تجلیل شدند

در ادامه این جلسه با حضور سید شهاب الدین چاووشی معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران، فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس، علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان پاکدشت، ضمن دعوت از پدران معظم شهدای پاکدشت با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از رشادت ها و صبوری خانواده شهدا و ایثارگران برای استقرار و عزت ایران اسلامی تجلیل به عمل آمد.

علیرضا قاسمی فرزاد با اشاره به رشادت های ملت ایران در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم پاکدشت نیز در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در کنار امام، انقلاب و رهبری بودند و با لبیک به فرمان امام راحل و برای حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی در جبهه های جنگ حضور یافته و حماسه آفریدند.

فرماندار پاکدشت گفت: حضور گسترده مردم پاکدشت در جریان هشت سال دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ پرافتخار این شهرستان است و خانواده معظم شهدا و ایثارگران سند افتخار این دیار هستند لذا باید همواره یاد آنان و پیگیری مشکلاتشان سرلوحه فعالیت مسئولان قرار بگیرد.

این مسئول زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را خنثی کننده توطئه های دشمنان نظام دانست و یادآور شد: تکیه بر آرمان های شهدا و زنده نگه داشتن یاد و سیره آنان، خنثی کننده توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در عصر حاضر است.

وی تأکید کرد: شهدا درس بصیرت، ایستادگی و جوانمردی را برای همیشه تاریخ تدریس کردند و امروز وظیفه مسئولان و مردم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ادامه دادن مسیر این ستارگان درخشان است.