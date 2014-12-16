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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۴۰

در یاسوج/

"شیار143" اشک 143مادر شهید کهگیلویه و بویراحمدی را درآورد

"شیار143" اشک 143مادر شهید کهگیلویه و بویراحمدی را درآورد

یاسوج – 143 تن از مادران شهید کهگیلویه و بویراحمدی در مراسم اکران فیلم شیار 143 در یاسوج همنوا با مادر یونس گریستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم شیار 143 ساخته نرگس آبیار بعداز ظهر سه شنبه با حضور 143 مادر شهید کهگیلویه و بویراحمدی و جمعی از مسئولین استانی و ملی اکران شد.

این مادران شهدا که اکنون گرد پیری بر سر و رویشان نشسته و دستهایشان پینه بسته، همچون الفت شخصیت اصلی فیلم شیار 143درجه سالها در انتظار یونسهای خود بودند.

آنان امروز همه آن انتظارها، دلواپسی ها، رنج ها و بیم و امیدها برای آمدن فرزندشان را در زندگی "الفت" دیدند که سالها چشم انتظار یونس بود و شاید به همین دلیل بود که در بخش های از فیلم مادران شهید حاضر در سالن گریستند و شروه خواندند.

اکران شیار 143 در یاسوج

این مراسم با پیام استاندار کهگیلویه و بویراحمد شروع شد، که در آن مادران شهدا را اسوه های صبر و استقامت و الگوهای جاودانه جامعه دانسته بود.

مادران شهدا با خدا معامله کردند

در ادامه معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و از آزادگان هشت سال دفاع مقدس در این مراسم با اشاره به جایگاه مادران شهدا گفت: مادران شهدا با خدا معامله کرده اند و پاداش این معامله بهشت است.

فتاح محمدی افزود: شهید آمیزه ای از آرمان، عمل و ایثار است و آرمان شهید به او توان حرکت و قدرت می بخشد و عمل مجاهدانه شهید توان حرکت به سمت آن آرمان را میسر می سازد.

وی بیان کرد: ایثار نفیسترین سرمایه شهید یعنی جان او، به این آرمان قداست و حقانیت می بخشد.

فیلم سینمایی شیار 143

محمدی تصریح کرد: بهترین تکریم و تجلیل خانواده شهدا، این است که در برابر تهدیدها، فشارها و تحریمهای استکبار سرفرود نیاوریم.

وی بابیان اینکه باید تمام وجودمان را در تبعیت و اطاعت از ولایت و امامت قرار دهیم، بیان داشت: این مهمترین درس شهدا به ماست.

معاون استاندار اظهار داشت: امروز اقتدار و بالندگی کشور مرهون خون شهدا و اشک مادران شهید است.

وی بیان کرد: شهدا در لحظات پایانی جان دادن جز به انقلاب و امامشان فکر نکردند و این درس بزرگی برای ماست.

مادران شهدا سمبل صبر و ایثار هستند

مشاور ایثارگران وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی هم در این مراسم از مادران شهدا به عنوان سمبل صبر و ایثار یاد کرد و گفت: باهیچ زبانی نمی توان حق این این میراثداران انقلاب اسلامی را ادا کرد.

سعید الفتی بیان کرد: همانگونه که هشت سال دفاع مقدس با انسجام، وحدت و یکپارچگی ملت، قهرمانانه در مقابل زیاده خواهی های رژیم بعثی عراق و کشورهای ابرقدرت دنیا ایستادگی کردیم، امروزه ملت رشید ایران با اطمینان پشتیبان فرزندان ملت و تیم مذاکره کننده خود در این عرصه هستند.

اکران شیار 143 در یاسوج

این مسئول ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را بهترین راهبرد و پرچمدار مبارزه با مفاسد و آسیب های اجتماعی دانست و یادآور شد: یکی از رسالت ها و ماموریت های خطیر متولیان و دستگاه های فرهنگی زنده نگه داشتن این فرهنگ ناب است.

الفتی تعهد و نگاه عمیق و ارزشی ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس را از مهمترین ارکان عزت و سربلندی جمهوری اسلامی دانست و گفت: دفاع مقدس تبلور ایستادگی یک ملت مظلوم در مقابل زورگویی های غرب و استکبار بود.

مادران شهدا زینب های جامعه هستند

مشاور وزیرآموزش و پرورش در امور ایثارگران نیز در این آیین، گفت: مادران شهدا زینب های این جامعه هستند.

محمد حسین کفراشی افزود: همانگونه که حضرت زینب (س) با درایت و استقامت نگذاشت که خون برادر و یاران باوفای حسین (ع) در کربلا بی نتیجه بماند و پیام رسان نهضت عاشورا بود مادران و خانواده های معزز شهدا نیز امروز وظیفه ای سنگین و رسالتی خطیر برای زنده نگه داشتن و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز جامعه را بر عهده دارند.

اکران شیار 143 در یاسوج

وی با اشاره به قانون جامع ایثارگران و تسریع در تصویب و ابلاغ آن ، گفت: وزارت آموزش و پرورش نیز در این راستا آمادگی کامل برای اجرا و عملیاتی کردن این قانون را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از 143 مادر شهید در کهگیلویه وبویراحمد با اهدای لوح سپاس و تندیس مقاومت تجلیل بعمل آمد.

کد مطلب 2444801

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