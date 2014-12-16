"شیار143" اشک 143مادر شهید کهگیلویه و بویراحمدی را درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم شیار 143 ساخته نرگس آبیار بعداز ظهر سه شنبه با حضور 143 مادر شهید کهگیلویه و بویراحمدی و جمعی از مسئولین استانی و ملی اکران شد.

این مادران شهدا که اکنون گرد پیری بر سر و رویشان نشسته و دستهایشان پینه بسته، همچون الفت شخصیت اصلی فیلم شیار 143درجه سالها در انتظار یونسهای خود بودند.

آنان امروز همه آن انتظارها، دلواپسی ها، رنج ها و بیم و امیدها برای آمدن فرزندشان را در زندگی "الفت" دیدند که سالها چشم انتظار یونس بود و شاید به همین دلیل بود که در بخش های از فیلم مادران شهید حاضر در سالن گریستند و شروه خواندند.

این مراسم با پیام استاندار کهگیلویه و بویراحمد شروع شد، که در آن مادران شهدا را اسوه های صبر و استقامت و الگوهای جاودانه جامعه دانسته بود.

مادران شهدا با خدا معامله کردند

در ادامه معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و از آزادگان هشت سال دفاع مقدس در این مراسم با اشاره به جایگاه مادران شهدا گفت: مادران شهدا با خدا معامله کرده اند و پاداش این معامله بهشت است.

فتاح محمدی افزود: شهید آمیزه ای از آرمان، عمل و ایثار است و آرمان شهید به او توان حرکت و قدرت می بخشد و عمل مجاهدانه شهید توان حرکت به سمت آن آرمان را میسر می سازد.

وی بیان کرد: ایثار نفیسترین سرمایه شهید یعنی جان او، به این آرمان قداست و حقانیت می بخشد.

محمدی تصریح کرد: بهترین تکریم و تجلیل خانواده شهدا، این است که در برابر تهدیدها، فشارها و تحریمهای استکبار سرفرود نیاوریم.

وی بابیان اینکه باید تمام وجودمان را در تبعیت و اطاعت از ولایت و امامت قرار دهیم، بیان داشت: این مهمترین درس شهدا به ماست.

معاون استاندار اظهار داشت: امروز اقتدار و بالندگی کشور مرهون خون شهدا و اشک مادران شهید است.

وی بیان کرد: شهدا در لحظات پایانی جان دادن جز به انقلاب و امامشان فکر نکردند و این درس بزرگی برای ماست.

مادران شهدا سمبل صبر و ایثار هستند

مشاور ایثارگران وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی هم در این مراسم از مادران شهدا به عنوان سمبل صبر و ایثار یاد کرد و گفت: باهیچ زبانی نمی توان حق این این میراثداران انقلاب اسلامی را ادا کرد.

سعید الفتی بیان کرد: همانگونه که هشت سال دفاع مقدس با انسجام، وحدت و یکپارچگی ملت، قهرمانانه در مقابل زیاده خواهی های رژیم بعثی عراق و کشورهای ابرقدرت دنیا ایستادگی کردیم، امروزه ملت رشید ایران با اطمینان پشتیبان فرزندان ملت و تیم مذاکره کننده خود در این عرصه هستند.

این مسئول ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را بهترین راهبرد و پرچمدار مبارزه با مفاسد و آسیب های اجتماعی دانست و یادآور شد: یکی از رسالت ها و ماموریت های خطیر متولیان و دستگاه های فرهنگی زنده نگه داشتن این فرهنگ ناب است.



الفتی تعهد و نگاه عمیق و ارزشی ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس را از مهمترین ارکان عزت و سربلندی جمهوری اسلامی دانست و گفت: دفاع مقدس تبلور ایستادگی یک ملت مظلوم در مقابل زورگویی های غرب و استکبار بود.

مادران شهدا زینب های جامعه هستند

مشاور وزیرآموزش و پرورش در امور ایثارگران نیز در این آیین، گفت: مادران شهدا زینب های این جامعه هستند.

محمد حسین کفراشی افزود: همانگونه که حضرت زینب (س) با درایت و استقامت نگذاشت که خون برادر و یاران باوفای حسین (ع) در کربلا بی نتیجه بماند و پیام رسان نهضت عاشورا بود مادران و خانواده های معزز شهدا نیز امروز وظیفه ای سنگین و رسالتی خطیر برای زنده نگه داشتن و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز جامعه را بر عهده دارند.

وی با اشاره به قانون جامع ایثارگران و تسریع در تصویب و ابلاغ آن ، گفت: وزارت آموزش و پرورش نیز در این راستا آمادگی کامل برای اجرا و عملیاتی کردن این قانون را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از 143 مادر شهید در کهگیلویه وبویراحمد با اهدای لوح سپاس و تندیس مقاومت تجلیل بعمل آمد.