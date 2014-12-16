شورای بهداشت در ۱۱۲ مدرسه نیر تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور منیری عصر سه شنبه در بازدید از مراکز درمانی نیر تصریح کرد: شوراهای بهداشت با هدف آگاه سازی و اطلاع رسانی مسائل بهداشتی در مدارس تشکیل می شود.

وی با تاکید به ضرورت انتقال دانش خوددرمانی و مراقبت بهداشتی از سنین پایین ابراز امیدواری کرد تشکیل شوراهای بهداشت بتواند بخشی از این دغدغه را پاسخ گوید.

معاون فرماندار نیر خواستار همکاری آموزش و پرورش شهرستان با این طرح شد و تاکید کرد: ضروری است مربیان و مدیران مدارس همکاری مطلوبی با فعالیت های شوراهای بهداشت داشته باشند.

منیری در عین حال از کاهش هزینه های درمان سرپایی در مراکز درمانی نیر خبر داد و افزود: در راستای اجرای طرح سلامت خدمات سرپایی هزینه های درمانی از۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی تاکید دارد که کاهش هزینه های درمانی می تواند در حوزه ارتقا شاخص های بهداشتی مناطق محروم نتایج قابل توجهی داشته باشد.

وی همچنین به خدمات رایگان دندانپزشکی به افراد زیر ۱۴ سال اشاره کرد و گفت: دندانپزشکان برای ارائه خدمات به روستائیان به روستاهای شهرستان اعزام می شوند.

معاون فرماندار نیر ارتقا دانش بهداشتی روستاها را ضروری دانست و تاکید کرد: پزشکان اعزامی به مناطق محروم باید نسبت به این موضوع توجه داشته و اطلاعات پزشکی مناسبی در اختیار روستاییان قرار دهند.

منیری افزود: در کنار توجه به بخش درمان شهری نیازهای درمانی و بهداشتی مناطق روستایی نیز احصا شده و خدمات لازم برنامه ریزی می شود.