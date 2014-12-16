جای تأسف است که کشورهای منطقه گامی برای کاهش قیمت نقت بر نمی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم عبدالله الجبوری، رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس عراق که به جمهوری اسلامی ایران سفر نموده اند، با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو نمودند .

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن خوش آمد گوئی به رئیس و نمایندگان مجلس عراق بخاطر سفر به جمهوری اسلامی ایران ، تصریح کرد : در اوایل این هفته بیش از یک و نیم میلیون زائر ایرانی میهمان عراق بودند و جمهوری اسلامی ایران از میزبانی شما و امنیتی که برای زائران ایرانی و بقیه زوار فراهم کردید تشکر و قدر دانی می کند .

وی افزود : ما بسیار خوشحالیم علیرغم تهدیدات داعش ،همه گروهها واقوام توانستند با احساس امنیت کامل به زیارت قبور مطهر در کربلا نائل شوند .

محمد جواد ظریف اضافه کرد :جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با عراق در همه زمینه ها از جمله سیاسی ، اقتصادی و پارلمانی و... است . ایران پیشرفت عراق را پیشرفت خود و امنیت در عراق را امنیت خود تلقی می کند .

وی خاطر نشان کرد : ما بسیار خوشحالیم که عراق در حرکت جدید منطقه ای خود گامهای مهمی در گسترش روابط با همه همسایگان برداشته است . ما معتقدیم که عراق می تواند پل دوستی بین همه اقوام و کشورها در غرب اسیا باشد .

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد با همه کشورهای منطقه در موضوع عراق همفکری و همراهی داشته باشد .

محمد جواد ظریف در مورد موضوع قیمت نفت تصریح کرد : جای تاسف است که کشورهای منطقه در خصوص کاهش قیمت نفت و آثار منفی ناشی از آن همکاری نمی کنند . جمهوری اسلامی ایران امادگی دارد تا گامهای موثری در این خصوص بردارد .

سلیم عبدالله الجبوری ، رئیس مجلس عراق نیز در این دیدار بر مسئولیت همگانی در داخل و خارج عراق برای مقابله با داعش تاکید کرد و افزود : همه اقوام و طوایف عراق شامل عرب ، کرد ، ترکمن ، شیعه و سنی از همبستگی و وحدت لازم در مقابله با تروریسم و داعش برخوردار هستند .

رئیس مجلس عراق اضافه کرد : در دوره اخیر اقدامات خوبی در زمینه نظامی و امنیتی در عراق انجام شده اما فتنه داعش هنوز ادامه دارد و این امر لزوم تداوم مقابله با ان را گوشزد می نماید .

« سلیم عبدالله الجبوری » همچنین بر همبستگی میان کشورهای منطقه برای ایجاد ثبات و امنیت تاکید کرد و افزود : ثبات و امنیت در منطقه برای همه از جمله عراق ،کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران لازم و ضروری است .

در ادامه این ملاقات نمایندگان فراکسیونهای شیعه ، کرد و ترکمن مجلس عراق نیز دیدگاههای خود را در خصوص روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق مطرح و از ایستادگی ملت و دولت ایران در کنار مردم و دولت عراق در شرایط سخت و دشوار تشکر و قدردانی نمودند.