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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۰۳

ظریف در دیدار رئیس مجلس عراق:

جای تأسف است که کشورهای منطقه گامی برای کاهش قیمت نقت بر نمی دارند

جای تأسف است که کشورهای منطقه گامی برای کاهش قیمت نقت بر نمی دارند

وزیر امور خارجه گفت: جای تاسف است که کشورهای منطقه در خصوص کاهش قیمت نفت و آثار منفی ناشی از آن همکاری نمی کنند . جمهوری اسلامی ایران امادگی دارد تا گامهای موثری در این خصوص بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم عبدالله الجبوری، رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس عراق که به جمهوری اسلامی ایران سفر نموده اند، با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو نمودند .

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن خوش آمد گوئی به رئیس و نمایندگان مجلس عراق بخاطر سفر به جمهوری اسلامی ایران ، تصریح کرد : در اوایل این هفته بیش از یک و نیم میلیون زائر ایرانی میهمان عراق بودند و جمهوری اسلامی ایران از میزبانی شما و امنیتی که برای زائران ایرانی و بقیه زوار فراهم کردید تشکر و قدر دانی می کند .

وی افزود : ما بسیار خوشحالیم علیرغم تهدیدات داعش ،همه گروهها واقوام توانستند با احساس امنیت کامل  به زیارت قبور مطهر در کربلا  نائل شوند .

محمد جواد ظریف اضافه کرد :جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با عراق در همه زمینه ها از جمله سیاسی ، اقتصادی و پارلمانی و... است . ایران پیشرفت عراق را پیشرفت خود و امنیت در عراق را امنیت خود تلقی می کند .

وی خاطر نشان کرد : ما بسیار خوشحالیم که عراق در حرکت جدید منطقه ای خود گامهای مهمی در گسترش روابط با همه همسایگان برداشته است . ما معتقدیم که عراق می تواند پل دوستی بین همه اقوام و کشورها در غرب اسیا باشد .

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد با همه کشورهای منطقه در موضوع عراق همفکری و همراهی داشته باشد .

محمد جواد ظریف در مورد موضوع قیمت نفت تصریح کرد : جای تاسف است که کشورهای منطقه در خصوص کاهش قیمت نفت و آثار منفی ناشی از آن همکاری نمی کنند . جمهوری اسلامی ایران امادگی دارد تا گامهای موثری در این خصوص بردارد .

سلیم عبدالله الجبوری ، رئیس مجلس عراق نیز در این دیدار  بر مسئولیت همگانی در داخل و خارج عراق برای مقابله با داعش تاکید کرد و افزود : همه اقوام و طوایف عراق شامل عرب ، کرد ، ترکمن ، شیعه و سنی از همبستگی و وحدت لازم در مقابله با تروریسم و داعش برخوردار هستند .

رئیس مجلس عراق اضافه کرد : در دوره اخیر اقدامات خوبی در زمینه نظامی و امنیتی در عراق انجام شده اما فتنه داعش هنوز ادامه دارد و این امر لزوم تداوم مقابله با ان را گوشزد می نماید .

« سلیم عبدالله الجبوری » همچنین بر همبستگی میان کشورهای  منطقه برای ایجاد ثبات و امنیت تاکید کرد و افزود : ثبات و امنیت در منطقه برای همه از جمله عراق ،کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران لازم و ضروری است .

در ادامه این ملاقات نمایندگان فراکسیونهای شیعه ، کرد و ترکمن مجلس عراق نیز دیدگاههای خود را در خصوص روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق مطرح و از ایستادگی ملت و دولت ایران در کنار مردم و دولت عراق در شرایط سخت و دشوار تشکر و قدردانی نمودند.

 

کد مطلب 2444845

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