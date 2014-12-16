ایران گروگانگیری تروریستی در پیشاور پاکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیه افخم،سخنگوی وزارت امور خارجه عملیات تروریستی و گروگانگیری در شهر پیشاور پاکستان را که موجب کشته و زخمی شدن تعداد کثیری از دانش آموزان بیگناه در این شهر شد ، شدیدا محکوم کرد .

مرضیه افخم با ابراز همدردی با ملت و دولت پاکستان و به ویژه خانواده های قربانیان این اقدام تلخ گفت : این اقدام کاملا غیر اسلامی و غیر انسانی می باشد و تروریسم ، افراطی گری و به مخاطره انداختن جان مردم بیگناه به هر شکلی و با هر هدفی محکوم است .

افخم با تاکید بر لزوم حفظ آرامش و ثبات کشور دوست و همسایه پاکستان ، همکاری کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مبارزه علیه تروریزم و افراط گری ، تقویت همبستگی و وحدت همه اقوام و مذاهب پاکستان برای توقف خشونت و افراط گری در آن کشور را ضروری توصیف کرد .