تالار مرکزی کرمان سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود معمار عصر سه شنبه در نشست معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتبارات استانی را ناچیز دانست و گفت: بیشترین اعتبارات برای پروژه های نیمه تمام اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه پروژه تالار مرکزی کرمان بالای ۸۰ درصد پیشرفت دارد، افزود: از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته است.

معمار وضعیت اعتبارات در سال آینده را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: برای این پروژه اعتباری برابر هفت میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این مسئول گفت: چنانچه این اعتبار در اوایل سال آینده تخصیص یابد تالار مرکزی کرمان در هفته دولت سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه هفت پروژه فرهنگی بزرگ دیگر در کشور در دست انجام است، افزود: تالار مرکزی کرمان شامل سالن تئاتر، موسیقی، همایش، گالری و کلاس ها آموزشی است.

مدیرکل دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد گفت: تاکنون ۳۲ میلیارد تومان برای احداث تالار مرکزی کرمان هزینه شده است.