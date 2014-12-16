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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۲۴

حجت الاسلام میرعمادی در پیامی عنوان کرد:

همایش ملی سیره علوی حرکتی ارزشمند در راستای تبیین آموزه ­های مکتب علوی

همایش ملی سیره علوی حرکتی ارزشمند در راستای تبیین آموزه ­های مکتب علوی

خرم آباد - نماینده ولی فقیه در استان لرستان و رئیس همایش ملی سیره علوی گفت: همایش ملی سیره علوی حرکتی ارزشمند در راستای تبیین آموزه های مکتب علوی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در پیامی در آستانه برگزاری همایش ملی سیره علوی گفت: تربيت اخلاقي و تعليم آموزه­هاي ديني دو عامل مهم برای حرکت انسان به سمت تعالی و راه رسيدن به سعادت و برخورداری از حیات طیبه هستند، به طوریکه انسان با استفاده از داشته­های غنی دینی و تعاليم مکتب اهل بيت(ع) و الگوگیری از سیره بزرگان مي­تواند به مدینه فاضله دست يابد.

سیره علوی با تحت پوشش قرار دادن تمام ابعاد و زوایای حیات فردی و اجتماعی انسان اعم از مسائل دینی و اعتقادی، امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... نسخه­ای شفابخش برای آلام انسان و جامعه امروزی محسوب می­شود و مي­توان با بهره گیری از این اقیانوس بیکران، مسیر تعالی و سعادت بشر را رقم زد.

برجستگی­های علمي و عملی، رفتاری و اخلاقی که در دوران حکومت کوتاه حضرت امیرالمومنین علی(ع) به منصه ظهور رسید به رغم گذشت قرن­ها، در تاریخ اسلام و جهان ماندگار شده تا هر کدام از صفحات این بخش از تاریخ چون خورشید تابناکی درخشیده و چراغ راه دیروز، امروز و فردای جهانیان و به ویژه مسلمانان باشد.

عمق تاثیرگذاری سیره حکومتی حضرت امیر(ع) را می­توان در این بیانات رهبر فرزانه و حکيم انقلاب اسلامی جستجو کرد که فرمودند: "اگر اين روش حکومتی در سالهاي متمادي ادامه پيدا مي­کرد، شايد مسير تاريخِ عالم و سرنوشت بشريّت عوض مي­شد. "

از اين رو آشنایی با سیره حکومتی و روش مدیریتی امام علی(ع) در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می­رسد، چرا که نیاز حیاتی جامعه تشنه امروزی، سیراب شدن از این چشمه ذلال و تبعیت از این الگوی تا ابد زنده و درخشان تاریخ است؛ چنانچه مقام معظم رهبری در این رابطه فرمودند: اميرالمؤمنين(ع) با عمل و سيره و شيوه­ي حکومت خود نشان داد که اگر حاکم اسلامي و مديران جامعه و مديران مسلمان تصميم داشته باشند؛ اعتقاد راسخ داشته باشند، مي توانند همان اصول را در دوران گسترش منطقه­ي حکومت اسلامي و پديد آمدن شرايط گوناگون و جديد زندگي، باز هم اجرا کنند و مردم را از آن بهره­مند نمايند و اين، مسئله­ي امروز ما هم هست.

این ضرورت و نیاز ما را به این سمت کشانید که در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي ششمین همایش ملی سیره علوی را با محوریت فرهنگ، اقتصاد برگزار نمائيم، تا بتوانیم سهمی در این نهضت مقدس به منظور تبیین سیره فرهنگي و اقتصاد مولي الموحدين اميرالمؤمنين علي(ع) در جامعه با استفاده از ابزار تحقیق و پژوهش داشته باشیم.

در این راستا تلاش­های مبارک و ارزشمندي از سوی کمیته­های مختلف همایش از اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان، مدیران صورت گرفته که بر خود لازم می­دانم از همه آنها تقدیر و تشکر نمايم.

اعتقاد داریم همایش ملی سیره علوی که از سوي بنياد غدير استان لرستان برگزار می شود و امروز وارد ششمین منزلگاه خود شد تنها یک رخداد علمی و پژوهشی در جهت بازخوانی ابعاد مختلف سیره علوی نیست بلکه امید داریم که با تکیه بر دستاوردهای این همایش ضمن بازشناسی و تبیین آموزه­های مکتب علوی در مسیر فرهنگ سازی و نهادینه کردن این داشته های غنی در جامعه اسلامی قدم برداریم.

کد مطلب 2444854

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