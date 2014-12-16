همایش ملی سیره علوی حرکتی ارزشمند در راستای تبیین آموزه ­های مکتب علوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در پیامی در آستانه برگزاری همایش ملی سیره علوی گفت: تربيت اخلاقي و تعليم آموزه­هاي ديني دو عامل مهم برای حرکت انسان به سمت تعالی و راه رسيدن به سعادت و برخورداری از حیات طیبه هستند، به طوریکه انسان با استفاده از داشته­های غنی دینی و تعاليم مکتب اهل بيت(ع) و الگوگیری از سیره بزرگان مي­تواند به مدینه فاضله دست يابد.

سیره علوی با تحت پوشش قرار دادن تمام ابعاد و زوایای حیات فردی و اجتماعی انسان اعم از مسائل دینی و اعتقادی، امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... نسخه­ای شفابخش برای آلام انسان و جامعه امروزی محسوب می­شود و مي­توان با بهره گیری از این اقیانوس بیکران، مسیر تعالی و سعادت بشر را رقم زد.

برجستگی­های علمي و عملی، رفتاری و اخلاقی که در دوران حکومت کوتاه حضرت امیرالمومنین علی(ع) به منصه ظهور رسید به رغم گذشت قرن­ها، در تاریخ اسلام و جهان ماندگار شده تا هر کدام از صفحات این بخش از تاریخ چون خورشید تابناکی درخشیده و چراغ راه دیروز، امروز و فردای جهانیان و به ویژه مسلمانان باشد.

عمق تاثیرگذاری سیره حکومتی حضرت امیر(ع) را می­توان در این بیانات رهبر فرزانه و حکيم انقلاب اسلامی جستجو کرد که فرمودند: "اگر اين روش حکومتی در سالهاي متمادي ادامه پيدا مي­کرد، شايد مسير تاريخِ عالم و سرنوشت بشريّت عوض مي­شد. "

از اين رو آشنایی با سیره حکومتی و روش مدیریتی امام علی(ع) در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می­رسد، چرا که نیاز حیاتی جامعه تشنه امروزی، سیراب شدن از این چشمه ذلال و تبعیت از این الگوی تا ابد زنده و درخشان تاریخ است؛ چنانچه مقام معظم رهبری در این رابطه فرمودند: اميرالمؤمنين(ع) با عمل و سيره و شيوه­ي حکومت خود نشان داد که اگر حاکم اسلامي و مديران جامعه و مديران مسلمان تصميم داشته باشند؛ اعتقاد راسخ داشته باشند، مي توانند همان اصول را در دوران گسترش منطقه­ي حکومت اسلامي و پديد آمدن شرايط گوناگون و جديد زندگي، باز هم اجرا کنند و مردم را از آن بهره­مند نمايند و اين، مسئله­ي امروز ما هم هست.

این ضرورت و نیاز ما را به این سمت کشانید که در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي ششمین همایش ملی سیره علوی را با محوریت فرهنگ، اقتصاد برگزار نمائيم، تا بتوانیم سهمی در این نهضت مقدس به منظور تبیین سیره فرهنگي و اقتصاد مولي الموحدين اميرالمؤمنين علي(ع) در جامعه با استفاده از ابزار تحقیق و پژوهش داشته باشیم.

در این راستا تلاش­های مبارک و ارزشمندي از سوی کمیته­های مختلف همایش از اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان، مدیران صورت گرفته که بر خود لازم می­دانم از همه آنها تقدیر و تشکر نمايم.

اعتقاد داریم همایش ملی سیره علوی که از سوي بنياد غدير استان لرستان برگزار می شود و امروز وارد ششمین منزلگاه خود شد تنها یک رخداد علمی و پژوهشی در جهت بازخوانی ابعاد مختلف سیره علوی نیست بلکه امید داریم که با تکیه بر دستاوردهای این همایش ضمن بازشناسی و تبیین آموزه­های مکتب علوی در مسیر فرهنگ سازی و نهادینه کردن این داشته های غنی در جامعه اسلامی قدم برداریم.