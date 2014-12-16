راه اندازی خانه ترجمه نیاز امروز فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی عصر سه شنبه در مراسم نکوهداشت استاد "علی معصومی"، گفت: ترجمه از جمله هنرهایی است که از گذشته های دور بوده و امروز نیز دارای جایگاه والایی در جامعه است.

وی تصریح کرد: آنچه که امروز کمبود عرصه ترجمه است نبود خانه و محلی برای ترجمه است که برای رسیدن به این مهم نیز باید اساتید بزرگ این هنر تلاش کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افزود: ترجمه کاری سخت، دشوار و خطرناک است یکی از مناقشاتی که در این مسیر وجود دارد احتمال ایجاد دگراندیشی در یک ترجمه است.

مریدی با انتقاد از کسانیکه معتقد هستند با روی کار آمدن نرم افزارها باید ترجمعه را فراموش کرد، گفت: بدون شک نمی توان شعور و درک را به این نرم افزارها منتقل کرد.

در ادامه استاد روزنامه نگاری و پژوهشگر حوزه مطبوعات با بیان اینکه فرهیختگان عرصه فرهنگ دارای جایگاه والایی در جامعه هستند، گفت: فرهیختگان سرمایه های این کشور اما تاکنون برای این بزرگان کاری در اندازه های آنان نشده است.

سیروس رومی تصریح کرد: برگزاری مراسم بزرگداشت و اهدای جایزه به اینان کاری کوچک در مقابل چنین سرمایه هایی است که اگر هم برای آنها کاری شود حقشان است.

وی تصریح کرد: معلمی از خصوصیت های والای بزرگانی همچون "معصومی" است که من این خصوصیت را از اینان یاد گرفتم.

استاد علی معصومی، تحصیلات در حیطه فیزیک "کارشناسی" و علوم ارتباطات "ارشد" در ایران و آمریکا را دارد و درصدا وسیما، آموزش و پرورش سالها فعالیت داشته و هم اینک بازنشستۀ آموزش و پرورش می باشد.

وی بنیان ‌گذار آموزش دوزبانه است و پرورش دانش‌آموزان نخبه،المپیادی و مدال‌ آور در رشتۀ فیزیک را درکارنامه خود داشته و همچنین مهم ‌ترین مترجم زنده فارس و جنوب کشور با بنیان ‌گذاری گروه ترجمۀ شیراز و مسلط به انگلیسی، فرانسه و اسپانیش است.

از آثار منتشرشده درزمینه‌ ادبیات و علوم انسانی وی می توان به "سرگذشت کوربه"، "احمق‌ها اول"، "قای استون" و "شهسواران ملازم"، "روش‌شناسی هنر"، "درآمدی بر نقد ادبی از افلاطون تا بارت"، "هنر و دموکراسی"، "بحران سوئز"، "کنیز"، "ای‌کاش همه درها را می‌زدم" نام برد.

در حاشیه این مراسم مدیر کل ارشاد فارس از راه اندازی خانه ترجمعه استاد علی معصومی در کافه کتاب تالار حافظ خبر داد.