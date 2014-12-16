واکنش اوباما به حمله طالبان به مدرسه ای در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز حمله طالبان به مدرسه ای در پیشاور پاکستان را هولناک و نفرت انگیز خوانده و محکوم کرد.

باراک اوباما با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تروریست ها در این حمله نفرت انگیز با هدف قرار دادن دانشجویان و دانش آموزان بار دیگر شرارت خود را نشان دادند.وی همچنین اعلام داشت که آمریکا بر تعهد خود در خصوص حمایت از پاکستان در مبارزه با تروریسم و افراطی گری پایبند است.

رئیس جمهور آمریکا در بخشی دیگر از بیانیه خود این اقدام را به شدیدترین لحن محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است.