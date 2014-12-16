به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر سه شنبه در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی آمل با تاکید بر آموزش محوری باید تبدیل به پژوهش محوری و ایده محوری در دانشگاهها شود، گفت: دانشگاهها باید به مراکز رشد تبدیل شوند.
وی با اشاره به اینکه فارغالتحصیلان دانشگاهی با بیکاری مواجه هستند، عنوان کرد: آموزش محور بودن دانشگاهها موجب وجود نیروهای بیکار به جامعه شده است.
فلاح با بیان اینکه سیاست دانشگاهها بر آموزش محوری است، بیان داشت: این وضعیت موجب افزایش مدرکگرایی در جامعه شده و چالش منطقهای ایجاد کرده است که از این ناحیه بیشترین آسیب را میبینیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی نیز در این نشست در سخنانی با اعلام اینکه دانشکده بینالملل این واحد دانشگاهی از کشورهای دی هشت دانشجو جذب میکند، گفت: مهمترین فعالیت دانشگاه در حال حاضر راهاندازی واحد بینالملل است و این واحد دانشگاهی به عنوان دانشگاه میزبان کشورهای D-۸ از میان تمام دانشگاههای خصوصی و دولتی انتخاب شده است.
فاضل لاریجانی با اشاره به اینکه با بیان اینکه حضور دانشجویان این کشورها در منطقه دروازه ورود تعامل با دانشگاههای جهان به شمار میرود، افزود: این روند گام محکمی برای ارتقای مجموعه دانشگاهی به شمار میرود.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي آيت الله آملي پيوستن اين دانشگاه را به سازمان D۸ افتخار و اعتباري بزرگ دانست و از حمايت ها و پيگيري استاندار مازندران براي تحقق اين امر مهم تقدير و تشكر نمود
وي گفت : استاندار مازندران مديري محبوب، توانا و فرهيخته و از سرمايه هاي ارشمند نظام است و استاندار مازندران با حمايت هاي همه جانبه در بين المللي شدن اين دانشگاه نقش كليدي داشتند.
وي وجود ۱۷ رشته دكترا، ۳۷ رشته كارشناسي ارشد و ۵۴ رشته كارشناسي را از جمله ظرفيت هاي دانشگاه آزاد اسلامي آيت الله آملي اعلام كرد و گفت : سياستهاي غلط گذشته در خصوص آموزش عالي دانشگاهها را در حالت حيات و ممات قرار داده است و در اين وضعيت رويكرد دانشگاه به سوي دانشگاه كارآفرين و پژوهش محور است.
وي افزود : پيوستن اين دانشگاه به مجموعه دانشگاه هاي بين المللي D۸ دروازه ورود به تعامل با جامعه جهاني خواهد بود و با جمعيتي بالغ بر ۱ ميليارد نفر در كشورهاي مسلمان عضو D۸ پيوند خواهد خورد.
لاريجاني تصريح کرد: امکان ارائه دروس به زبان انگلیسی توسط اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسلامي آيت الله آملي در حداقل هشت رشته تحصیلی مورد نظر وزارت امور خارجه از جمله داروسازی، حقوق بینالملل، علوم سیاسی، IT، صنایع غذایی، فیزیک، شیمی، آموزش زبان انگلیسی وجود دارد.
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