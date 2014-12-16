هیچ اورانیومی از ایران خارج نمی شود/ آمادگی برای ساخت نیروگاه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان بعدازظهر امروز در برنامه متن و حاشیه شبکه سوم سیما با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: نسبت به یک سال گذشته پیشرفت داشته ایم اما موضوعاتی وجود دارد که باید در مورد آنها مباحث حقوقی، فنی و سیاسی مطرح شود اما با این وجود دیدگاهها به هم نزدیک شده است.

وی با تاکید بر اینکه از حق غنی سازی ایران صرف نظر نمی کنیم بیان کرد: بر اساس توافق ژنو داوطلبانه پذیرفتیم که غنی سازی ۲۰ درصد را موقتا متوقف کنیم البته طرف مقابل نیز تا امروز به همه تعهداتش عمل نکرده است.

وی درباره ادعاهای آژانس در خصوص انفجارهای مریوان اظهار داشت: آژانس ادعا کرد که انفجارهای قوی در منطقه مریوان روی داده است. زمانی که مدارک را دیدیم متوجه شدیم که جعلی است. چرا که نوع مکاتبات در حوزه اداری ما مرسوم نیست و در بعضی از دست نوشته ها محرمانه ذکر نشده بود و همچنین اسامی ذکر شده بود که مشخص می کرد منابع صهیونیستی است.

کمالوندی گفت: ما روی اصالت سندها شک کردیم و به همین دلیل مذاکرات با آژانس بر روی اصالت اسناد تمرکز پیدا کرد و در نهایت نیز نماینده ما در آژانس در شورای حکام گفت که آژانس مشخصات منطقه انفجار را به ایران اعلام کند تا ایران بازرسان آژانس را به منطقه ببرد. چرا که مریوان یک منطقه وسیع است و باید مشخص شود منطقه مورد نظر آنها کجاست.

وی گفت: سئوال ما از آژانس اکنون این است که مگر شما بدنبال بازدید نبوده اید؟ ما اکنون این امکان را فراهم می کنیم اما آنها هنوز جوابی درباره مکان مشخص این انفجارهای ادعایی اعلام نکرده اند.

کمالوندی با تاکید بر اینکه آژانس در شرایط بغرنج گیر کرده است اظهار داشت: البته این اشکال در آژانس وجود دارد که تحت هر سندی خود را ملزم به رسیدگی می داند در حالی که بدون سند رسمی نمی توان کشورها را متهم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که مطالعات ادعایی آژانس تا کی ادامه خواهد داشت؟ بیان کرد: ما با حوصله وارد موضوع شدیم و گفتیم که خسته نمی شویم. شما سئوالات خود را مطرح کنید و ما جواب می دهیم. کما اینکه تاکنون از ۱۸ مورد به ۱۶ مورد پاسخ داده ایم و آنها تایید کردند هر چند که آژانس ارزیابی کلی را مطرح نکرده و معتقد است باید تا پایان موارد صبر کرد چرا که هر یک از این موارد می توانند بر دیگری تاثیر گذار باشد.

سخنگوی سازمان انرژی تاکید کرد: اکنون شرایط به گونه ای است که ما حرف حق را می زنیم و این صدا به گوش همه دنیا رسیده است.

وی درباره ایمیل اخیر آژانس به خبرگزاری رویتر اظهار داشت: آژانس در این ایمیل جواب یک آژانس خبری را داده است که جواب قانع کننده ای نیست و تولید یک سئوال دیگر کرده که آقای نجفی نیز به این موضوع پاسخ داد و اعلام کرد که ما منتظر جواب هستیم. البته ما نمی خواهیم که با آژانس وارد بگومگو شویم. آژانس کار حرفه ای انجام می دهد اما روش هایش دچار اشکال است.

کمالوندی گفت: آژانس توسط شورای حکام اداره می شود و شورای حکام نیز متشکل از کشورهای قدرتمند است. تغییر رویه مسیر سختی دارد اما با این وجود ما خسته نمی شویم و همچنان اشکالات را گوشزد می کنیم.

وی درباره درخواست آژانس برای بازدید پارچین نیز گفت: آژانس در گذشته از پارچین بازدید کرده و حتی شش نمونه برداشته شده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: اگر ما حتی فردا نیز به آژانس اجازه بازرسی از پارچین را بدهیم که موافق نیستیم، روز بعد مجددا می تواند از سوی منابع صهیونیستی اطلاعات غلطی به آژانس داده شود و آژانس بر اساس روش های خود مجددا مجبور به سئوال است.

کمالوندی تاکید کرد: متاسفانه آنها در طول سالها توانسته اند پارچین را به موضوعی برای مقابله با نظام تبدیل کنند و اینکه پارچین با اهداف نظامی اداره می شود در حقیقت یک حقه رسانه ای برای فریب افکار عمومی دنیا است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اقدامات آژانس سیاسی نیست، گفت: آژانس روش های خود را دارد و موظف نیست بر اساس روش کاری فعلی اطلاعات را راستی آزمایی کند و صحت ادعاها را با شروع سئوالات از کشورها مطرح می کند و حتی اگر اکنون ایران ادعایی در مورد کشور دیگری مطرح کند آژانس موظف به رسیدگی است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: البته شاید آژانس اکنون متوجه شده باشد که وارد بازی سیاسی شده اما به هر حال تامین بودجه آژانس با برخی از کشورهای قدرتمند است.

کمالوندی در این باره که چرا ایران به آژانس پول نمی دهد و آیا ایران در حال حاضر هزینه ای بابت بازرسی ها تقبل می کند گفت: ما ضرورتی برای بازرسی نمی بینیم که بخواهیم هزینه کنیم. البته ما به شکل های دیگری در قالب کمک های فنی و حق عضویت به آژانس کمک می کنیم و شاید از حق عضویت در هزینه بازرسی ها استفاده شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تست نسل جدید سانتریفیوژها در سازمان متوقف شده بیان کرد: سازمان انرژی اتمی با گامهای مصمم به جلو می رود. نسل سانتریفیوژهای آی آر فور، آی آر فایو، آی آر سیکس و آی آر ایت را داریم که تنها به آی آر ایت گاز تزریق نشده و هر کدام از این سانتریفیوژها باید وارد دوره ای شود که تست های فنی و مکانیکی روی آنها انجام گیرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سئوال که آیا تزریق گاز خلاف توافق ژنو نیست اظهار داشت: تزریق گاز به سانتریفیوژها در قالب تحقیق و توسعه است و ما اگر بخواهیم تزریق گاز داشته باشیم خلاف توافق عمل نکرده ایم. ما برای اینکه نشانه ای از حسن نیت داشته باشیم. خودمان اعلام کردیم تزریق گاز نمی کنیم و نمی خواهیم بی جهت طرف مقابل را بترسانیم. با این وجود طبق برنامه جلو می رویم و اکنون سانتریفیوژهایی در اختیار داریم که ۲۴ سو تولید خواهند کرد.

کمالوندی در این باره که مطرح شده ممکن است توافقی صورت گیرد مبنی بر اینکه اورانیوم از ایران خارج شده و به شکل میله سوخت بازگردد عنوان کرد: هیچ اورانیومی از ایران خارج نمی شود و در آینده که فضا باز شود اورانیومهای خود در خارج از کشور را به ایران می آوریم.

وی درباره قرارداد با روسیه برای ساخت نیروگاه جدید اظهار داشت: اعلام کرده بودیم که در تولید نیروگاهها آماده همکاری با همه کشورها هستیم و روسیه نیز قبلا در این باره آزمایش خود را پس داده و ما قرارداد خوبی داریم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این باره که آیا در قرارداد مذکور، ایران متعهد شده که سوخت را از روسیه تامین کند تصریح کرد: ما حتما نیاز داریم که سوخت را تامین کنیم و آنها باید متعهد باشند که این سوخت را به ما بدهند. البته این یک تعهد یک طرفه است وما اگر نخواهیم می توانیم خودمان سوخت تولید کنیم ولی باید توجه داشته باشیم سوخت نیروگاهی خیلی بالاتر از سوخت رآکتورها است و حساسیت فوق العاده دارد و ما نیاز به همکاری با روس ها داریم.

کمالوندی گفت: آماده هستیم با هر کشوری نیز در زمینه ساخت نیروگاه همکاری کنیم.

وی در این باره که آیا سازمان برای عدم توافق با ۱+۵ آمادگی دارد گفت: ما می دانیم که احتمال توافق زیاد است اما اگر بر فرض بدبینانه به توافق نرسیم کار توسعه تکنولوژی هسته ای را ادامه می دهیم و مسیر فعالیت هایمان ادامه خواهد داشت.