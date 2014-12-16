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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۴۶

با رای شهروندان روس؛

پوتین شخصیت سال روسیه شد

پوتین شخصیت سال روسیه شد

رئیس جمهوری روسیه با کسب 68 درصد آرا شهروندان این کشور شخصیت سال لقب گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، شهروندان روسیه از بین سیاستمداران این کشور "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری را به عنوان شخصیت سال برگزیدند. نظرسنجی که توسط بنیاد افکار سنجی روسیه (FOM)انجام شده، نشان می دهد پوتین با کسب 68 درصد آرا شهروندان روسیه عنوان شخصیت برگزیده سال این کشور را از آن خود کرده است.

این در حالی است که دیگر اسامی این فهرست اختلاف فاحشی با پوتین دارند، به طوری که "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب پوپولیستی ملی گرا (LDPR) که نفر دوم این فهرست است تنها چهار درصد آرا را به دست آورده است. همچنین "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه با سه درصد و "دیمیتری مدودف" نخست وزیر با دو درصد رتبه های سوم و چهارم را از آن خود کرده اند.

در همین حال "سرگئی شویگو" وزیر دفاع و "گنادی زیوگانوف" رهبر حزب کمونیست روسیه با کسب تنها یک درصد در مکان های بعدی قرار گرفته اند. چهار درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی بر این باورند که تنها یک فرد نمی تواند عنوان شخصیت سال روسیه را به دست آورد و این عنوان باید به طور مشترک به چند سیاستمدار داده شود. 17 درصد نیز گفته اند پاسخ دادن به این سوال بسیار دشوار است.

کد مطلب 2444885

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