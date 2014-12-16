مه غلیظ تردد در محورهای مواصلاتی زنجان را کند کرده است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه بارش برف از دیشب در استان زنجان شروع شده مه غلیظ در محورهای زنجان به طارم گردنه خانچایی، زنجان به بیجار و زنجان به پاپایی حاکم است و تردد به کندی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به بارش برف سطح جاده ها لغزنده است و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و از سرعت غیر مجاز بکاهند و در رانندگی دقت کنند چرا که به هنگام لغزنده بودن سطح جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: در حال حاضر با توجه به بارش برف و کندی تردد خوشبختانه تاکنون مشکلی پیش نیامده است.

خوشکام تاکید کرد: با توجه به حاکم بودن مه در برخی از مواصلاتی استان دید بسیار ضعیف است و رانندگان باید آستانه دید خود را وسیع کنند.

وی افزود: همشهریان عزیزبه محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان یادآورشد: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.

خوشکام گفت: تاکنون با توجه به برودت هوا مشکلی در محورهای مواصلاتی استان رخ نداده و کلیه محورهای مواصلاتی زنجان باز است ولی باز هم باید رانندگان با دقت و آرامش رانندگی کنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به بارش برف کلیه راههای ارتباطی روستایی باز است.