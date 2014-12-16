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۲۵ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۴۹

کشتار وحشیانه 150 زن در فلوجه به سبب رد خواسته های شیطانی تکفیریها

کشتار وحشیانه 150 زن در فلوجه به سبب رد خواسته های شیطانی تکفیریها

وزارت حقوق بشر عراق روز سه شنبه از کشته شدن 150 زن عراقی ساکن شهر سنی نشین فلوجه به سبب خودداری از پاسخ به خواسته های شیطانی تروریستهای تکفیری داعش خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، در بیانیه وزارت حقوق بشر عراق آمده است ابوانس اللیبی از سرکردگان گروه تروریستی داعش، بیش از 150 زن ساکن فلوجه را به سبب نپذیرفتن آنچه تکفیریها جهاد نکاح می گویند، به قتل رسانده است.

تروریستهای تکفیری که اقدامات وحشیانه و ضد بشری خود را به نام اسلام مرتکب می شوند، از طریق بدعتی به نام جهاد نکاح برای مشروعیت بخشی به امیال شیطانی خود استفاده می کنند و همچنان به هتک حرمت نوامیس ملت عراق اعم از شیعه و سنی و مسیحی و اقلیت های دیگر ادامه می دهند.

وزارت حقوق بشر عراق تاکید کرده است باندهای تروریستی داعش، عملیات کشتار گسترده ای را در شهر فلوجه به راه انداخته و شهروندان کشته شده را در دو گور دسته جمعی در مناطق الزغارید در محله الجولان و ناحیه الصقلاویه دفن کرده اند.

در بیانیه این وزارت آمده است باندهای تروریستی، مسجد الحضره المحمدیه شهر فلوجه را به زندان بزرگی تبدیل کرده اند که در آن صدها نفر از مردان و زنان مخالف و کسانی که با اقدامات شنیع و ضد بشری آنها مخالفت می کنند، در این مسجد زندانی کرده اند.

کد مطلب 2444889

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