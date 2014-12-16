به گزارش خبرنگار مهر، جواد سعدون زاده بعد از ظهرسه شنبه در اولین جلسه شورای اداری و شورای تامین سازمان منطقه آزاد اروند که در محل سالن اجلاس این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص چالش هایی که در این منطقه وجود دارد مباحثی مطرح شده است.

وی افزود: باید به سازمان منطقه آزاد اروند کمک شود تا اقتصاد شهرهای آبادان و خرمشهر و همچنین کشور را پویاتر کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت های قانونی محیا شده است و هیئت مدیره این سازمان همه خوزستانی و بومی هستند و ما علاقمند هستیم این خیزش بزرگ انجام شود زیرا اگر فرصت را از دست دهیم ممکن به شهرهای آبادان و خرمشهر آسیب وارد شود.

سعدون زاده تاکید کرد: امروز با شرایطی که برای درآمدهای نفتی پیش آمده است شرایط سختی را داریم و دشمنان کشور بشکه ای زیر 40 دلار را پیشنهاد می دهند.

وی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری اندیشیدن به اقتصاد مقاومتی ضرورت پیدا می کند. با توجه به نقدینگی که در دست مردم است و شعارهایی که در موضوع بخش خصوصی داریم می طلبد تا سازمان منطقه آزاد اروند بیشتر کوشا باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شهرهای آبادان و خرمشهر از لحاظ داشته های فرهنگی، در کشور مطرح هستند که می توانیم با برنامه ریزی های درست و دقیق باعث شکوفایی این دو شهر شویم.

سعدون زاده ابراز امیدواری کرد: ما دارای بزرگترین ناوگان صیادی در کشور هستیم که در تولید پروتئین کشورمی تواند حرف اول را بزند. در زمینه تجارت می توانیم اول باشیم و باید ببینیم رقبای ما چه اقداماتی را انجام می دهند.

وی یادآور شد: در زمینه پتروشیمی و صنعت نفت می توانیم به یک قطب تبدیل شویم و حتی در زمینه صنایع نیز می توانیم به یک قطب تبدیل شویم که این امر اراده قوی می طلبد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فاز دوم پالاشگاه آبادان را به مراحل نهایی رسانده ایم. از وزیر نفت پرسیدم چنانچه فاینانسور دیگری برای این امر پیدا شود شما از آن استقبال می کنید که وزیر نفت گفت به طور حتم از آن استقبال می کنیم.

سعدون زاده با اشاره به توریست درمانی و شیلات، توضیح داد: در زمینه توریست درمانی و شیلات می توانیم فعالیت های کشوری خوبی را انجام دهیم.

وی با اشاره به مناطق محروم در این منطقه گفت: باید به شهرها و مناطق محروم مانند چوئبده، اروندکنار، سلیچ، الوانیه، شطیط و دیگر مکان ها نیز توجه جدی شود.