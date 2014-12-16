به گزارش خبرنگار مهر، حمید حنظل عیدانی بعد از ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای اداری و شورای تامین سازمان منطقه آزاد اروند که در محل سالن اجلاس این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: طی روزهای اخیر اعضای شورای اسلامی شهر آبادان نشستی را با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند داشتند که در آن برای اجرای برنامه ها اعلام آمادگی کردیم.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد اروند به تنهایی نمی تواند شهرهای آبادان و خرمشهر را آباد کند و همه باید برای مدیریت آن تلاش کنیم. نیاز به وحدت، همدلی و همگرایی داریم.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان ادامه داد: اگر در نظر داشته باشیم که مدیریت اجرایی به سازمان منطقه آزاد اروند سپرده شود، این امر به صورت ناگهانی محقق نمی شود.

حنظل عیدانی خاطرنشان کرد: اگر مطالبات به صورت مستمر و با برنامه صورت گیرد، خوب است.

وی در همین خصوص بیان کرد: باید نشان دهیم مناطق آزاد که در کشور اسلامی فعالیت می کنند می توانند حرف برای گفتن داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: باید صادرات فرهنگی داشته باشیم و همچنین در راستای توسعه اقتصادی برنامه داشته باشیم.

حنظل عیدانی در پایان تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد اروند باید طرح راهبردی مصوب داشته باشد.