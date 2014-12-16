در حال متقاعد کردن دولت برای ورود سرمایه گذاران کلان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی بعد از ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای اداری و شورای تامین سازمان منطقه آزاد اروند که در محل سالن اجلاس این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند به منظور توسعه اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر تشکیل شده است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: پس از جنگ تحمیلی، در شهرهای آبادان و خرمشهر فقط بازسازی های فیزیکی انجام شد ولی بازسازی اقتصادی انجام نشد و همچنین باید محورهای اقتصادی محیا می شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: از زمان قدیم شهرهای آبادان و خرمشهر دو محوریت داشتند. به صورتی که آبادان شهر صنعتی نفتی و خرمشهر شهر بندری بوده است.

زمانی با اشاره به پالایشگاه آبادان ابراز کرد: هنگامی که دلار ارزان بود باید پالایشگاه آبادن احداث می شد.

وی تاکید کرد: در حوزه آب و فاضلاب در حال متقاعد کردن دولت برای ورود سرمایه گذاران کلان به شهرهای آبادان و خرمشهر هستیم. با آبفای خوزستان نیز مذاکره شده است که به طرح های فعلی کمک کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ابراز داشت: در حوزه صنعت 5 واحد بزرگ بالادستی در حال اقدام است