انیمیشن ضرب المثل های لری در حوزه هنری لرستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امیدی پور عصر سه شنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی فرهنگی برای تحقق شعار سال ۱۳۹۳ در استان از تولید سه فیلم انیمیشن به همت هنرمندان حوزه هنری استان خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این پروژه های انیمیشن عنوان کرد: کار انیمیشن "قصه های قرآنی" یکی از این پروژه ها است که در قالب ۱۳ قسمت ۱۲ دقیقه ای تولید می شود.

سرپرست حوزه هنری استان لرستان ادامه داد: تاکنون سه قسمت از انیمیشن "قصه های قرآنی" تولید شده و تا پایان سال همه قسمت های این مجموعه تولید خواهند شد.

امیدی پور از تولید انیمیشن "ضرب المثل های لری" نیز خبر داد و بیان داشت: این اثر انیمشین نیز با موضوع سبک زندگی بومی تولید شده است.

وی انیمیشن لرستان در افق ایران ۱۴۰۴ را از دیگر تولیدات حوزه هنری لرستان برشمرد و یادآور شد: با رسانه ملی در تهران ارتباط گرفته و تصویب شده که این انیمیشن ها را دقیقه ای ۶۰۰ هزار تومان خریداری کرده و در رسانه ملی پخش کنند.

سرپرست حوزه هنری استان لرستان با تاکید بر لزوم حمایت از هنر بومی و هنرمندان لرستانی عنوان کرد: محصولات فرهنگی و هنری نیز باید وارد چرخه اقتصادی شوند.

ثبت تنها ۱۵ مورد طلاق در ۳۲۰۰ مورد ازدواج مددجویان کمیته امداد

ولی اله منتظری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به فعالیت های انجام شده توسط این نهاد در حوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: طی سال گذشته در جامعه تحت پوشش کمیته امداد سه هزار و ۲۰۰ مورد ازدواج صورت گرفته در حالیکه شاهد تنها ۱۵ مورد طلاق بوده ایم.

وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در خصوص ازدواج آسان، از برگزاری اردوهای فرهنگی در این زمینه خبر داد و بیان داشت: در این راستا پنج دوره کارگاه آموزشی برای مادران و دختران بازمانده از تحصیل در بروجرد با حضور ۸۰ نفر برگزار شده است.

منتظری با اشاره به برنامه های اجرا شده برای تحقق شعار سال در جامعه تحت پوشش این نهاد، از برگزاری برنامه های مرتبط با مهدویت، اقامه نماز و سبک زندگی ایرانی اسلامی خبر داد.