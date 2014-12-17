تصویربرداری از DNA با تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، میکروسکوپ فلورسانس مجهز به فناوری پیشرفته ای است که با استفاده از آن می تواند تصاویری تهیه کند که با میکروسکوپهای نوری معمولی امکانپذیر نیست. از جمله این قابلیتها تصویربرداری از مولکولهای DNA است که از این طریق می توان توده های سرطانی را تشخیص داده و اقدام لازم برای درمان بیماران را انجام داد. همچنین تشخیص اختلالات سیستم عصبی نظیر آلزایمر و مقاومت دارویی در بیماری های عفونی از دیگر قابلیتهای این نوع میکروسکوپ است.

فرآیند تهیه تصاویر کاربردی و دقیق در این میکروسکوپ در نوع خود جالب توجه است. این فرآیند شامل برچسب گذاری نمونه های مورد نظر با مولکولهای فلئورسنت می شود تا بدین ترتیب پرتوی لیزری که به آنها تابیده می شود با بازتاب نورهای رنگی مختلفی همراه شود. در نتیجه میکروسکوپ تصاویر حیرت انگیزی از دنیای DNA در اختیار محققان قرار می دهد.

با این حال چالش اصلی این است که این دسته از میکروسکوپها گران قیمت و تا حدودی پیچیده هستند. از این رو تنها در آزمایشگاههای مدرن به کار گرفته می شوند.

اکنون محققان انستیتو سیستم های نانو دانشگاه کالیفرنیا دستگاهی سبک و فشرده ساخته اند که تلفن همراه هوشمند را به یکی از همین میکروسکوپها تبدیل می کند.

این دستگاه ارزان قیمت نوعی سیستم نوری چاپ سه بعدی است که از دوربین تلفن همراه هوشمند برای اندازه گیری طول رشته های DNA استفاده می کند.

بخشی از این دستگاه شامل لنزهای خارجی ارزان قیمتی است که قابلیت تنظیم دارند. پیش بینی می شود این فناوری جدید به زودی جنبه کاربردی پیدا کند.