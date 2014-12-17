ایجاد نهاد ملی پژوهش و فناوری/ ساماندهی نظام هدایت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه 56 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور عصر روز سه شنبه 25 آذر 93 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دکتر منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در حاشیه این جلسه در مورد دستور و مصوبات ارایه شده گفت: در این جلسه دو بحث مهم مطرح شد؛ بحث اول در خصوص بررسی بودجه پژوهش، علم و فناوری کشور در لایحه پیشنهادی دولت در سال 94 بود، که در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور طرح موضوع شد.

ارایه گزارش ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

وی ادامه داد: ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور نیز گزارش کاملی را که با همکاری سازمان‌های مختلف کشور و مرکز پژوهش های مجلس، سازمان مدیریت، و سایر نهادها تهیه کرده بود ارایه داد.

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: دراین گزارش به نکات مثبت و نقصان هایی که در ارتباط با بودجه علم و فناوری وجود داشت پرداخته شد.

اشاره سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری مقام معظم رهبری به بحث بودجه

وی با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی علم و فناوری مقام معظم رهبری یکی از سیاست‌ها به بحث بودجه پرداخته است، افزود: در چشم اندازجمهوری اسلامی دربخش پژوهش باید به عدد 4 درصد دست یابیم، بنابراین اطلاعات مربوط به این بودجه با این چشم انداز بررسی و مقایسه شد و نحوه رسیدن کشور به این هدف ترسیمی مقام معظم رهبری، تحلیل و راهکارهایی توسط ستاد راهبری ارایه شد که منجر به ارایه چند پیشنهاد شد که ستاد راهبری آن را پی گیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: مهمترین نکته‌ای که مطرح شد علاوه بر استاندارد سازی و هماهنگی، اطلاعات علم و فناوری این بود که براساس آن کاری شود که بودجه پژوهش بسیاری از نهادها که در دولت وجود ندارد، اضافه شود. بسیاری از بخشها و نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان، حوزه‌های علمیه، شهرداری‌ها و برخی نهادهای دفاعی وجود دارند که فعالیت‌های خوبی در حوزه پژوهشی دارند که تمام آنها در بودجه پژوهشی تاثیرگذار است و می تواند عدد سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را مناسب‌ترکند برهمین اساس قرار شد با این نهاد های مختلف مکاتبه شود و این اعداد اضافه شود .

قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: مباحثی درباره نحوه ترمیم و اصلاح برخی نواقص نیز مطرح شد که پی گیری می شود. همچنین پیشنهاد شده در بخش دولتی، هرساله نسبت به بودجه سال گذشته حدود 20 تا 25 درصد افزایش در بودجه پژوهشی داشته باشیم و درخواست ما از وزارت خانه‌ها و معاونت علمی ریاست جمهوری این است که این مباحث در بودجه سنواتی لحاظ شود.

وی یادآورشد: در بخش خصوصی نیز این عدد باید به بیش از 30 درصد برسد و باید تمهیداتی مانند معافیت مالیاتی و مشوق های دیگری بیاندیشیم تا بخش خصوصی را به کار پژوهشی سوق دهد.

ماموریت های جهاد دانشگاهی در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور

کبگانیان محوردوم مباحث عنوان شده در جلسه را ماموریت های جهاد دانشگاهی در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور عنوان کرد و ادامه داد: چندبار این ماموریت‌ها در ستاد مطرح و کار کارشناسی دراین خصوص انجام شد و درآخرین جلسه تصمیم گرفته شد نظرات معاونت علمی وفناوری نیز اخذ شود. امروز پیشنهاد نهایی با اصلاحاتی به تصویب رسید .

وی خاطرنشان کرد: این ماموریت‌ها علاوه بر اساسنامه جهاد دانشگاهی بوده و ماموریت های قبلی جهاد دانشگاهی همچنان پا برجا است .

مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های کلان توسعه‌ای و عمرانی منتخب کشور

کبگانیان با بیان اینکه ماموریت های ویژه در چهار چوب نقشه جامع علمی کشور به جهاد دانشگاهی واگذار شد که جای تامل و دقت دارد افزود: یکی از ماموریت ها، مدیریت انتقال و توسعه فناوری در طرح های کلان توسعه‌ای وعمرانی منتخب کشور است، این موضوع مهمی است و جهاد دانشگاهی باید اولویت را بر استفاده از توانایی شرکت‌های دانش‌بنیان، موسسات بزرگ و پژوهشگاه‌های پژوهشی قرار دهد.

وی افزود: جهاد دانشگاهی خود مجری نبوده و فقط مدیریت این انتقال فناوری را انجام خواهد داد چرا که آسیب بزرگی وجود دارد، قراردادها و طرح‌های کلان و توسعه ای بزرگی در کشور داریم که قرارداد خارجی دارند ولی انتقال دانش فنی در آن صورت نمی گیرد در حالی که بودجه انتقال دانش فنی در این طرح ها دیده می شود.

ایجاد نهاد ملی پژوهش و فناوری

وی ماموریت دیگر جهاد دانشگاهی را ایجاد نهاد ملی پژوهش و فناوری عنوان کرد و افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی ماموریت ایجاد این نهاد را برای اجرای برخی از طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری برعهده جهاد دانشگاهی قرار دادند.

ارایه اساس‌نامه نهاد ملی پژوهش و فناوری طی 4 ماه

وی ادامه داد: همچنین قرار شد اساس نامه این نهاد توسط جهاد دانشگاهی ظرف 4 ماه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی ارایه شود تا به تصویب شورا برسد.

ساماندهی نظام هدایت شغلی و توانمند سازی دانش آموختگان

کبگانیان ماموریت های دیگر جهاد دانشگاهی را مشارکت در توسعه آموزش های تخصصی نوین و مهارت‌های پیش‌رفته درسطح ملی و بین المللی ،ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خودباوری و ترویج الگو های موفق علم و فناوری، ساماندهی نظام هدایت شغلی و توانمند سازی دانش آموختگان و مشارکت در تعمیق و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در دانشگاه ها عنوان کرد.

طرح دو تبصره مهم

وی افزود: درادامه جلسه دو تبصره مهم نیز عنوان شد اول اینکه جهاد دانشگاهی ظرف 4 ماه باید نقشه راه اجرایی کردن این ماموریت ها را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع ارایه دهد و تبصره دوم اینکه گزارش سالانه این اقدامات از طرف جهاد سازندگی به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع به صورت مرتب و سالانه ارایه شود.