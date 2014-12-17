غلامحسین محمدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به پروژه های عمران شهری کاکی اشاره کرد و اظهار داشت: امسال استاندار بوشهر توجه ویژه‌ای به عمران و توسعه شهرهای استان داشته و در جلسات مختلف بر تغییر مبلمان شهر تاکید داشته است.

وی افزود: در همین راستا فرماندار شهرستان دشتی نیز در کمیته برنامه ریزی اعتبار خوبی برای عمران شهر کاکی اختصاص داده که جای تقدیر و تشکر دارد.

محمدی نیا ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی همه اعضای شورای شهر، کارهای خوبی در این شهر اتفاق افتاده ولی هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.

شهردار کاکی گفت: در سال جاری ۲۰ میلیارد ریال به پروژه‌های عمران شهری اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است.

وی به تخصیص این اعتبارات نیز اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد این اعتبارات تخصیص پیدا کرده است که امیدواریم با تخصیص به موقع این اعتبارات تا پایان سال تحول خوبی در کاکی ایجاد خواهد شد.

محمدی نیا از اجرای شش پروژه عمران شهری خبر داد و گفت: این مبلغ برای احداث میدان ورودی سمت شمال کاکی، تکمیل بلوار بسیج، کانال دفع آبهای سطحی، پارک ۱۰ هکتاری، آسفالت معابر و پرداخت مطالبت هزینه خواهد شد.