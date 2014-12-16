به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ سه شنبه شب در شروع هفته شانزدهم رقابتهای بوندس لیگای آلمان پذیرای فرایبورگ بود که توانست در پایان با دو گل این تیم را پشت سر بگذارد. آرین روبن در دقیقه 41 گل نخست بازی را به ثمر رساند و در شروع نیمه دوم(48) توماس مولر برای دومین بار توانست دروازه حریف را باز کند تا بایرن به سیزدهمین برد فصل جاری دست یابد.

شاگردان گواردیولا با برگزاری شانزدهمین بازی فصل همچنان بدون شکست کار خود را پی می‌گیرند. این تیم تا اینجای کار کارنامه فوق‌العاده‌ای را بر جای گذاشته است. بایرن با 13 برد و 3 تساوی توانست با 42 امتیاز صدرنشین مطلق بوندس لیگا لقب گیرد. این تیم آمار 39 گل زده و تنها 3 گل خورده را در طول بازی‌ها برای خود ثبت کرده است.

نتایج دیگر بازی‌های سه شنبه شب به شرح زیر است:

* هانوفر 2 - آگزبورگ صفر

* هامبورگ صفر - اشتوتگارت یک

* کلن صفر - ماینتس صفر