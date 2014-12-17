به گزارش خبرنگار مهر، علی وطنی عصر سه شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر دانشآموزی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای گستردهای در بخشهای مختلف است که نفت و گاز و پتروشیمی به عنوان یکی از این ظرفیتهای مهم محسوب میشود.
وی ادامه داد: بزرگترین مخزن گازی کشور در استان بوشهر واقع شده و باید تلاش شود تا بزرگترین فناوریها هم در زمینه نفت و گاز در استان بوشهر تولید شود که این مهم نیازمند ایجاد زیرساختهای مورد نیاز است.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: ثروتهای خدادادی بسیار زیادی در استان بوشهر وجود دارد که باید این قابلیتها و استعدادها به خوبی شناسایی شود و در راستای بارور کردن آنها نیز حرکت جدی صورت بگیرد.
وی به ظرفیتها و قابلیتهای استان بوشهر در عرصه علم و دانش و فناوری اشاره کرد و افزود: استان بوشهر باید محل صادرات فناوریهای نانو، نفت و گاز، زیست فناوری و بهینهسازی مصرف انرژی باشد.
وطنی تصریح کرد: باید ظرفیتها را در هر منطقه شناسایی کرد، نباید از این ظرفیتهایی که در اختیار داریم غافل شویم و در راستای بهبود وضعیت زندگی مردم به خوبی از این ظرفیتها استفاده کنیم.
وی به تلاشهای صورت گرفته برای کمک علم و فناوری به مردم اشاره کرد و بیان داشت: ۱۳ ستاد توسعه و فناوری در بخشهای مختلف تاکنون در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تاسیس شده است.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: آخرین ستاد توسعه و فناوری که در این معاونت تشکیل شده است، ستاد توسعه فناوری های دریایی است.
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