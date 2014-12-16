اختصاص یک میلیارد دلار از درآمد میعانات گازی به صنعت ریلی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی در مراسم عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه بنادر به ارزش 21 هزار میلیارد ریال اظهار داشت: در حال حاضر 90 درصد حمل‌ونقل کشور سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای است و 10 درصد جابه‌جایی‌ها توسط ریل، دریا و حمل‌ونقل هوایی انجام می‌شود. در همین راستا یکی از دلایل افزایش سوانح رانندگی سهم بالای حمل‌ونقل جاده‌ای است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در صنعت ریلی طبق اهداف سند چشم‌انداز باید 26 هزار کیلومتر خط آهن داشته باشیم که با احتساب 11 هزار کیلومتر خط موجود و 5 هزار کیلومتر خط در حال ساخت باید سالانه هزار کیلومتر خط آهن ساخته شود، افزود: منابع مالی کشور محدود است و حداکثر متوسط ساخت خط آهن در کشور 200 کیلومتر از محل منابع دولتی است.

وی با اشاره به اینکه راهی نداریم مگر آنکه بخش خصوصی وارد عرصه شده و سرمایه‌گذاری کند، گفت: در مجلس شورای اسلامی در لوایح تنظیم مقررات با دولت همکاری داشته‌ایم، اختصاص درآمد سوخت هم به توسعه راه‌آهن مورد مناسبی بود.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه سالانه یک میلیارد دلار از محل درآمد میعانات گازی به سیستم ریلی کشور اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: مجلس در لایحه رفع موانع تولیدی تمام نگرانی‌ها را حذف کرد؛ این لایحه در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید و کلیات آن هم در صحن علنی به تصویب رسیده است. امیدواریم وزارت راه و شهرسازی در نقش حاکمیتی خود هدایت، حمایت و نظارت را دنبال کند.

در ادامه فرید عامری با بیان اینکه اگر نگاهی به وضعیت کشور و اقدامات کشورهای متخاصم در یک دهه اخیر داشته باشیم متوجه می‌شویم هدف از تحریم کاهش درآمد و سرمایه‌گذاری در ایران بوده است، گفت: یکی از گلوگاه‌های کشور بنادر است بنابراین هر آنچه با حمل و نقل دریایی از جمله بندر، ناوگان و پسکرانه مرتبط است مهم به شمار می‌آید.

نماینده سرمایه گذاران فعال در بنادر با تاکید بر اینکه توجه به این موارد ضامن پیشرفت پایدار هر کشوری است، اظهار کرد:‌ در یک سال گذشته وضعیت پذیرش و نگاه کلی در بنادر تغییر محسوسی پیدا کرده و حداکثر تلاش برای جذب سرمایه صورت گرفته است.

وی افزود:‌ در قسمت زیرساخت‌های هزینه‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالا و بازگشت سرمایه ناچیز است. متاسفانه دیده می‌شود که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذارانی واگذار می‌شود که در روبناها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

عامری با اشاره به اینکه در بنادر نگاه رقابتی به سرمایه‌گذار می‌شود، اظهار داشت: یک بندر موفق آن است که راه‌آهن فعالی داشته باشد، مدیرعامل راه‌آهن فعالیت بسیار خوبی را آغاز کرده اما یک سری اقدامات است که باید به آن توجه شود.

نماینده سرمایه گذارن فعال در بنادر با اشاره به اینکه تنها راه‌حل برای این‌که بندر شهید رجایی قفل نشود این است که آنجا راه‌آهن داشته باشیم، تصریح کرد: در حال حاضر هزینه حمل بار و ترانزیت در راه‌آهن بیش از جاده است و در این صورت سرمایه‌گذار قادر به سرمایه‌گذاری در راه‌آهن نیست و از بنادر عقب می‌ماند.

وی با بیان این‌که باید از بنادر موفق دنیا در توسعه و جذب سرمایه‌گذاری الگوبرداری کنیم، بیان کرد: سازمان بنادر هماهنگ کننده نیازها در بخش سرمایه‌گذاری است و برگزاری حداقل سالی یک سمینار برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جزو الزامات است.

نماینده سرمایه‌گذاران فعال در بنادر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که راهکار عملی در این بخش تفویض اختیارات از ادرات بنادر است، گفت:‌ از سوی دیگر میزان جذب سرمایه از شاخص‌های اصلی ارزیابی در بنادر باشد، ضمن آن‌که باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری را در نظر بگیریم.

عامری با اشاره به صندوق توسعه ملی گفت: سازمان بنادر و وزارت راه تضمین بدهد تفاوت ناشی از برابری ریال و دلار را در زمان نوسانات نرخ ارز پرداخت کند.

وی با اشاره به نرخ سود تسهیلات بانکی اغلب بالای 30 درصد است، تاکید کرد: در ایران وقتی سرمایه‌گذاری موفقی در جایی می‌کند به سرمایه‌گذاری دو و سوم می‌رسد می‌گویند یک مافیای در کار است. این در حالی است که دنیا از این قبیل سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنند.

عامری با اشاره به اجاره ثابت و متغییر در بنادر گفت: در گذشته در سازمان بنادر اجاره متغییر در صورت افزایش فعالیت کاهش می‌یافت اما در حال حاضر این روند معکوس شده است. همچنین در قراردادهای سرمایه‌گذاری آنقدر سرمایه‌گذار را محدود می‌کنیم که بیش از دو سال طول می‌کشد تا یک سرمایه‌گذار موافقت‌نامه اصولی را با تلاش شبانه‌روزی بگیرد.