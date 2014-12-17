آیین "کرب زنی "احیاء سنت عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی سه شنبه شب در مراسم افتتاح مسجد شهدای روستای میانرو، از توابع قائمشهرکه همراه با نمایش مراسم کرب زنی بود اظهار داشت : هر آیینی که برای احیاء عاشورا و زنده نگه داشتن قیام اباعبداله الحسین (ع) اجرا شود قابل تکریم و احترام است و بایستی مورد حمایت مسئولین قرارگیرد.

شهردار قائمشهر با بیان اینکه جوانان و فرزندان ما باید با این مراسمات مذهبی آشنا باشند، خاطر نشان کرد : اگراین فرهنگ ها نسل به نسل منتقل شود فرهنگ عاشورا برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند و آزادی و آزادگی سرمشق مردم خواهد شد.

حجازی با اشاره به اینکه خاستگاه "کرب زنی " روستای میانرو، است از رئیس و اعضاء شورای اسلامی شهر خواست تا برای ثبت ملی این آیین مذهبی تلاش کنند.

وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگ کرب زنی در مورخه ۲۸ آذرماه سال جاری در سالن سرداران قائمشهر واقع در خیابان تهران خبر داد.

یادآور می شود آیین کرب زنی ۵۰ سال پیش در روستای میانرو رواج داشته است، ولی طی چندسال اخیر این سنت حسنه، پس از وقفه ۴۶ ساله دوباره توسط اهالی، و از جمله استاد ابوالحسن خوشرو چهره نام آشنای موسیقی مازندران احیاء شد.

کرب شامل دوتکه چوب است که توسط بندی بر دستان کرب زن قرار می گیرید و با حرکات خاصی برهم کوبیده می شوند و این مراسم با آوای نوحه خوانی همراه شده و ریتم می گیرد.

داستان کرب زنی منسوب به غروب عاشوراست وقتی که برخی از مسلمانان و شیعیان کوفه از عدم همراهی امام حسین (ع) نادم و پشیمان هستند، برای کاهش این غم و اندوه و توبه به درگاه پروردگار تصمیم می گیرند از قتلگاه شهیدان کربلا نگاهبانی کنند.

با تاریک شده هوا برای اینکه حیوانات درنده به اجساد نزدیک نشوند هرکدام از این اشخاص با در هم کوبیدن دو تکه سنگ صداهایی را تولید می کردند که از آن زمان تا زمان معاصر ما در عصر عاشورا آیین کرب زنی در برخی از نقاط کشور از جمله مازندران و روستای میانرو و اطراف آن برگزار می شود.