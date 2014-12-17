توسعه تنیس قم در پیچ و خم مشکلات زیرساختی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تعداد زمین‌های تنیس قم در مقایسه با میانگین کشوری و آمار فدراسیون تنیس، زیر خط فقر است راهیابی تنیسورهای جوان و نوجوان قم به ترکیب تیم‌های ملی و حضور قم در لیگ بر‌تر تنیس بانوان کشور تایید کننده روند صعودی این رشته در قم است.

در روزهایی که فعالیت تنیس قم محدود به تنها ۷ زمین است و قم باید با استان‌های دارای ۳ هزار زمین تنیس، رقابت کند، نمایندگان قم در لیگ‌های آینده سازان و دیگر لیگ‌های مرتبط با آموزش و سرمایه گذاری رده‌های سنی پایه کشور می‌درخشند و این موفقیت جز با تلاش هیئت تنیس قم و پشتکار تنیسورهای جوان این شهر میسر نشده است.

ورزشگاه شهید حیدریان، قلب تپنده تنیس قم

ورزشگاه شهید حیدریان قم با در اختیار داشتن ۴ زمین تنیس و استقرار ساختمان هیئت تنیس قم، قلب تپنده هیئت تنیس قم به شمار می‌رود و با مراجعه به این مجموعه زمین‌ها، می‌توانید قهرمانان تنیس قم را که اغلب جوانان و نوجوانانی کم سن و سال هستند، از نزدیک ببینید.

تنیسورهای جوان پرشور و با انرژی، دارای انگیزه سرشار با ضربات محکم و تماشایی با راکت به توپ، خود را برای رویدادهای کشوری و حتی بین المللی آماده می‌کنند.

ورزشگاه شهید حیدریان مرکز تنیس قم است و قرار است در همین مکان، ۲ زمین مینی تنیس برای تنیس خردسالان دانش آموز نیز ساخته شود و از این طریق، گامی برای حل مشکلات مربوط به استعدادیابی تنیس در میان دانش آموزان برداشته شود.

تنیس قم ۳ زمین دیگر به صورت پراکنده در نقاط دیگر شهر دارد که این زمین‌ها، بخشی از بار تنیس قم را بر دوش می‌کشند اما توانایی رقابت با پایگاه قهرمانی تنیس را ندارند.

مشکلات سخت افزاری تنیس قم

رشته تنیس به خودی خود رشته‌ای پر هزینه و در عین حال پردرآمد است گرچه جنبه دوم آن در ایران چندان شکل عملی به خود نگرفته و در حالی که تنیسور‌ها در جمع پردرآمد‌ترین ورزشکاران جهان همیشه جایگاه قابل توجهی داشته‌اند، در ایران تنها مربیان تنیس از جنبه درآمدی آن بهره‌مند می‌شوند.

ورزشکارانی که به رشته تنیس روی می‌آورند مبالغ هنگفتی را برای خرید توپ، تعمیر زه راکت تنیس و حق الزحمه مربی و اجاره زمین تمرین، هزینه می‌کنند.

بخش دوم مشکلات تنیس قم مربوط به کمبود زمین تمرین است به طوری که در مشهد حدود ۱۰۰ زمین تنیس و در اصفهان حدود ۴۰۰ زمین تنیس وجود دارد و این آمار در قم تنها ۷ زمین است یعنی کمتر از ۷ درصد مشهد و ۲ درصد اصفهان.

این در حالی است که بخشی از برنامه توسعه تنیس و همگانی کردن آن، گسترش محیط و فضاهای تنیس است و طبیعی است که با این تعداد زمین تنیس در قم، این رشته ورزشی برای مردم ناشناخته باشد.

دیگر مشکل تنیس قم، عدم وجود فضای ورزشی سرپوشیده این رشته در قم است و به همین دلیل، تمرینات قهرمانی این رشته در شرایط نامناسب جوی به طور کامل به حالت تعلیق درمی‌آید.

در حال حاضر تنیسورهای قمی در ایامی از سال که بارندگی انجام می‌شود به دلیل خیس یا گل آلود شدن زمین، فضایی برای تمرین ندارند و همین اتفاق برای ساعات بسیار گرم تابستانی یا مواقع وزش باد نیز رخ می‌دهد.

با این اوصاف، به جرئت می‌توان گفت تنیس قم بیش از یک سوم سال را به دلایل جوی در حالت تعطیل به سر می‌برد در حالی که اگر زمین سرپوشیده برای این رشته وجود داشته باشد وضعیت تمرینی و در نتیجه بازده قهرمانی تنیسورهای قمی متحول می‌شود.

وضعیت آمار ورزشکاران و مربیان

بر اساس آمار سال ۹۲، حدود ۳۰۰ تنیسور سازمان یافته بر پایه اطلاعات هیئت پزشکی ورزشی در قم وجود دارند و حضور تعداد قابل توجهی از قهرمانان و ملی پوش در چنین جمعیت کوچکی، اتفاق بزرگی برای ورزش قم است.

بزرگ‌ترین مشکل هیئت تنیس قم برای افزایش آمار سازمان یافتگان خود و جذب ورزشکاران جوان به این رشته، غیر آموزشگاهی بودن این رشته است.

رشته تنیس در برنامه‌های توسعه ورزشی آموزش و پرورش جایی ندارد و به همین دلیل، ورودی این رشته از آموزشگاه‌ها نزدیک به صفر است.

با این وجود گفته می‌شود فدراسیون تنیس با همکاری آموزش و پرورش اقدام با تشکیل انجمن مینی تنیس کرده است و این اقدام، برنامه‌ای بلندمدت برای افزایش اقبال عمومی به این رشته است.

تنیس قم در حال حاضر از وجود ۲ مربی درجه یک و ۳ مربی درجه ۳ تنیس کشور بهره‌مند است ضمن اینکه ۵ مربی درجه ۳ تنیس نیز در بخش بانوان در قم حضور دارند.

تنیس بانوان و لیگ بر‌تر

با وجود اینکه تنیس مردان در قم در سطح بزرگسالان کشور نماینده‌ای ندارد و تنیسورهای جوان قم برای تیم‌های غیر قمی به میدان می‌روند اما شرایط در تنیس بانوان کاملا برعکس است.

تنیسورهای بانوی قمی که در حال حاضر تمرینانشان را در پایگاه قهرمانی برگزار می‌کنند امسال با تلاش‌های فائزه خداکرمی نایب رئیس هیئت تنیس قم، در لیگ‌های دسته اول و بر‌تر کشور شرکت کردند.

حضور تیمی تحت عنوان ناصر امین در لیگ دسته اول کشور و نایب قهرمانی این تیم و نیز حضور ویونا اسپورت قم در لیگ بر‌تر تنیس بانوان کشور و کسب عنوان چهارمی، حاصل تلاش بانوان تنیس قم بود.

تنیسورهای زن قم نیز از مشکلاتی مشابه بخش مردان رنج می‌برند گرچه آن‌ها بر خلاف بخش مردان، به نیروهای بومی متکی نیستند و آینده خود را در آموزش نیروهای پایه جستجو می‌کنند.

تنیس قم با مشکل حامی مالی مواجه است

دبیر هیئت تنیس قم اعتقاد دارد تیم تنیس مردان قم به این دلیل نمی‌تواند در لیگ‌های بزرگسالان کشور شرکت کند که اسپانسری حمایت مالی از این تیم را بر عهده نمی‌گیرد.

سید مقتدا خاتمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای حضور در لیگ تنیس کشور به بودجه ۳۰ میلیون تومانی بدون پرداخت دستمزد مربیان و بازیکنان نیاز داریم اما همین بودجه هم قابل تامین نیست.

وی افزود: تنیس قم در بخش پایه در بین ۴ استان بر‌تر کشور قرار دارد چنان که استان ما در کنار آذربایجان غربی، اصفهان و خراسان رضوی همیشه در ۱۰ نفر بر‌تر رنکینگ تمامی رده‌های سنی نماینده دارد.

دبیر هیئت تنیس قم گفت: تنیس به حمایت نیاز دارد البته ما می‌توانیم درآمدزایی کنیم اما اگر رویکردمان درآمد زایی باشد قهرمانانمان زیر فشار مالی از تنیس کنار می‌روند و هزینه‌های هنگفت تنیس آنها را از تنیس حذف می‌کند.

خاتمی تصریح کرد: ورزش قم به طور کلی از مشکل نبود اسپانسر رنج می‌برد و تنیس نیز از این قاعده مستثنی نیست و حتی برای حضور تیم پیام قم در لیگ آینده سازان، اسپانسری از باشگاه پیام تهران حمایت تیم را بر عهده گرفت و تیم به عنوان پیام قم در مسابقات شرکت کرد.