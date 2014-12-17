رشد و تعالی جامعه در گرو تحقیق و پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عنایت الله شامی شامگاه سه شنبه در همایش پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی افزود: پژوهش و تحقیق در اسلام به عنوان یک باور الهی جایگاه خاص و ویژه ای دارد .

وی اظهار داشت: در اسلام آیاتی که به پیامبر اکرم (ص) نازل می شد امر تحقیق و پژوهش بود بنابراین تحقیق در دین اسلام جایگاه والایی دارد و بر اساس اعلام سازمان یونسکو تنها دینی که بر امر پژوهش و دانش بیشتر از سایر ادیان توصیه دارد اسلام است.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: ایمان انسان باید بر مبنای تحقیق و پژوهش استوار باشد.

مسول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: دین اسلام بیش از همه ادیان بر مولفه پژوهش تاکید دارد و بر اساس احادیث و روایات اسلامی عالم بی عمل همانند درخت بی ثمر است.

حجت الاسلام شامی تاکید کرد:علوم مختلف اعم از انسانی و تجربی چنانچه بر اساس تحقیق شکل نگرفته و کاربردی نباشند فاقد ارزش هستند.

وی در ادامه افزود: ارزشمندی علم به واسطه کاربردی کردن و ملموس بودن نتایج آن در زندگی بشر است.

مسول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تصریح کرد: جامعه ای که بدون تحقیق و پژوهش باشد آن جامعه ناقص است.

حجت الاسلام شامی افزود: رمز موفقیت مسلمانان در قرون سوم و چهارم تاسیس مراکز دارالترجمه است که سبب انتقال علوم و ایجاد تحولی بزرگ در آن دوران شد.

وی افزود: ایران به عنوان تولید کننده علم در منطقه مقام اول را دارد و باید تحقیق و پژوهش بیش از بیش توسعه پیدا کند.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد زنجان تصریح کرد: علمی که نتواند عملیاتی نشود به درد جامعه نمی خورد و تولید علم هم نیاز به تحقیق دارد.