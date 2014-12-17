اقدامات بيمارستانی در مورد تصادفی های يزد نيازمند تقويت است

محمدرضا بشيري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علت اغلب فوت ها معادل بيش از ۷۷ درصد در تصادفات ضربه به سر بوده كه اين مورد در موتورسواران بيشتر است و استفاده از كلاه ايمني براي آنها مي تواند تا حد زيادي از مرگ و ميرهاي تصادفات بكاهد.

وي عنوان كرد: ۷۰ درصد كشته هاي تصادفات در محل حادثه جان خود را از دست داده اند كه اين آمار نيز نشان از شدت تصادفات و سرعت بالاي خودروها دارد كه در اين زمينه لازم است برخوردهاي جدي با خودروهاي داراي سرعت غيرمجاز انجام شود.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان يزد با بيان اينكه ۲۳ درصد كشته شدگان تصادفات در بيمارستان فوت شده اند، تاكيد كرد: براي كاهش اين آمار، اقدامات بيمارستاني بايد تقويت شود.

وي همچنين با بيان اينكه در سال ۹۲ يزد در حوادث جاده اي ۱۴۴ كشته داده است، عنوان كرد: يزد در اين زمينه آمار كمتري نسبت به ۲۷ استان كشور داشته و استانهاي اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد و ايلام كشته شدگان كمتري نسبت به يزد داشته اند.

بشيري با بيان اينكه بر اساس دستورالعمل هاي جديد، سالانه بايد ۱۰ درصد كاهش تلفات حوادث رانندگي داشته باشيم، بيان كرد: اين يعني تعداد كشته شدگان حوادث جاده اي يزد تا پايان امسال نبايد از ۱۳۲ نفر بيشتر شود و اين كار را بسيار دشوار كرده است كه البته در صورت تحقق، براي استان مايه مسرت خواهد بود.

وي يادآور شد: در شش ماه اول امسال ۸۰ نفر جان خود را در حوادث جاده اي جان خود را از دست داده اند، خاطرنشان كرد: در اين مدت توانسته ايم آمار كشته شدگان حوادث جاده اي را كنترل كنيم.

بشيري، فرهنگ سازي و آموزش را گام نخست در زمينه كاهش تصادفات به ويژه تصادفات منجر به فوت دانست و افزود: مردم و مسئولان بايد دست به دست هم دهند و در حوزه فرهنگ سازي، اجرايي و اعتباري، كاهش تصادفات را در طول سال در دستور كار خود قرار دهند.

وي همچنين با بيان اينكه متاسفانه ۵۰ درصد كشته هاي تصادفات در استان يزد در بازه سني ۲۰ تا ۴۰ سال هستند، تصريح كرد: اين آمار يعني اينكه قشر مفيد، مولد و جوان جامعه ما، عمده كشته شدگان حوادث جاده اي هستند.

بشيري با بيان اينكه آمار كشته شدگان حوادث جاده اي در شهرستانهاي تفت، اردكان و مهريز بيش از ساير شهرستانهاست، تاكيد كرد: فرهنگ سازي در اين شهرستانها بايد به صورت جدي تري دنبال شود.