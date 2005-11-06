ايران در توليد جو به خود كفايي مي رسد

محمد رضا اسكندري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود : اكنون يك ميليون و 600 هزار هكتار از اراضي كشور زير كشت جو است كه از اين ميزان 700 هزار هكتار آن جو آبي و 940 هزار هكتار آن به جو ديم اختصاص دارد.

وي افزود : اكنون ميانگين متوسط توليد جو ديم در هر هكتار 900 كيلو و جوآبي 3100 كيلو است كه با خود كفايي در اين محصول ميانگين متوسط توليد جوديمي به هزار و 184 كيلو و جو آبي به 3600 كيلوخواهد رسيد .

وي تصريح كرد : هيچ دليل ندارد كه به خود كفايي جو دست پيدا نكنيم ، تنها بايد بي توجهي به كشت را كاهش دهيم .

اسكندري با اشاره به افزايش 67 هزارهكتاري سطح زير كشت جو در استان خراسان و در سالجاري گفت : از اين ميزان 25 هكتار آن در خراسان شمالي، 12 هزار هكتار در خراسان جنوبي و 30 هزار هكتار آن در خراسان رضوي خواهد بود .

وي افزود : افزايش سطح زير كشت محصول جو دليل بر كاهش سطح زير كشت كلزا يا گندم نيست.

