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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۳۰

وزير جهاد كشاورزي در گفت و گو با مهر :

ايران در توليد جو به خود كفايي مي رسد

ايران در توليد جو به خود كفايي مي رسد

وزير جهاد كشاورزي گفت: با توجه به تلاشهاي صورت گرفته كشور به زودي در توليد جو به خود كفايي دست خواهد يافت.

محمد رضا اسكندري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود : اكنون يك ميليون و 600 هزار هكتار از اراضي كشور  زير كشت جو است كه از اين ميزان 700 هزار هكتار آن  جو آبي و 940 هزار هكتار آن به جو ديم  اختصاص دارد.

وي افزود : اكنون ميانگين متوسط توليد جو ديم در هر هكتار  900 كيلو و جوآبي 3100 كيلو است  كه با خود كفايي در اين محصول ميانگين متوسط توليد جوديمي به  هزار و 184 كيلو و جو آبي به 3600 كيلوخواهد رسيد .

وي تصريح كرد : هيچ دليل ندارد كه به خود كفايي جو دست پيدا نكنيم  ، تنها بايد بي توجهي  به كشت را كاهش دهيم .

اسكندري با اشاره به افزايش 67 هزارهكتاري سطح زير كشت جو در استان خراسان و در سالجاري گفت : از اين ميزان  25 هكتار  آن در خراسان شمالي، 12 هزار هكتار  در خراسان جنوبي و 30 هزار هكتار  آن در خراسان رضوي خواهد بود .

وي افزود : افزايش سطح زير كشت محصول جو دليل بر كاهش سطح زير كشت  كلزا يا گندم  نيست.

کد مطلب 244496

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