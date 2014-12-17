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۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۸:۵۰

توسط رییس سازمان سینمایی

حکم سرپرست بنیاد سینمایی فارابی صادر شد

حکم سرپرست بنیاد سینمایی فارابی صادر شد

متن حکم حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی به رمضانعلی حیدری خلیلی برای سرپرستی بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس سازمان سینمایی در حکمی که توسط روابط عمومی این سازمان منتشر شده، خطاب به رمضانعلی حیدری خلیلی آورده است:

«جناب آقای رمضانعلی حیدری خلیلی

مشاور محترم راهبردی

با توجه به تجربه و شایستگی های جنابعالی و با تقدیر از تلاش های جناب آقای مهندس جعفری جلوه و به موجب مصوبه هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی، به موجب این حکم به سمت سرپرست بنیاد سینمایی فارابی منصوب می شوید.

در اسرع وقت راهکارهای عملیاتی کاهش دیوان سالاری دست و پا گیر، شفاف سازی حمایت ها، کاهش تصدی گری های بیهوده و عدالت محوری در برخورد با جامعه سینمایی را پیشنهاد نمایید.

احیای واقعی بنیاد فارابی در گرو روز آمدگی ساختار، مدیریت ها و چابک سازی این نهاد اثر گذار می‌باشد.

امید است با پاسداری از تجربه های گذشته و با نگاه آگاهانه به آینده و پرهیز از آزموده های ناکام پیشین، راه را برای تعالی بنیاد هموار سازید. امیدوارم با همدلی کارکنان خدوم بنیاد فارابی، این نهاد کهن بنیاد، به خانه امید سینمای ایران اسلامی تبدیل شود.

توفیقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.»

کد مطلب 2444961
عطیه موذن

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