به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته و بعد از مدتی تعطیلی برگزار می‌شود و تیم‌ها بعد از چند روز استراحت و تمرین به مصاف رقبایشان می‌روند. با توجه به برنامه سازمان لیگ فوتسال و همانند هفته نخست نیم فصل اول، تیم‌های همشهری مقابل همدیگر بازی می‌کنند.

در تهران تیم صدرنشین تاسیسات دریایی به مصاف تیم میثاق می‌رود. وحید شمسایی که عزمش را برای قهرمانی با تاسیسات جزم کرده، می‌خواهد نیم فصل دوم را با پیروزی آغاز کند تا در صورت توقف دیگر مدعیان بتواند فاصله‎‌اش را در صدر جدول بیشتر کند. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه 2 بر صفر به سود تاسیسات به اتمام رسیده بود.

در دیگر بازی حساس این هفته، تیم ماهان تندیس قم در خانه خود به مصاف تیم شهید منصوری می‌رود. ماهان هم امتیاز با تاسیسات است و به خاطر تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفته. علی رعدی که در پایان نیم فصل اول هدایت تیم ماهان تندیس را بر عهده گرفته بود، انگیزه‌های زیادی دارد تا شروع خوبی در نیم فصل دوم داشته باشد و بتواند صدر جدول را پس بگیرد.

همچنین تیم‌ گیتی پسند اصفهان در ساری به مصاف تیم شهروند خواهد رفت. پایاسازه و مس سونگون هم دیگر دربی هفته چهاردهم لیگ فوتسال را برگزار می‌کنند. تیم قعرنشین شهرداری ساوه هم این هفته میزبان مقاومت البرز است. شهرداری در حال حاضر با 11 باخت در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال قرار دارد.

برنامه مسابقات هفته چهاردهم به این شرح است:

پنجشنبه 27 آذر، ساعت 16

تاسیسات دریایی - میثاق تهران

شهرداری ساوه - مقاومت البرز

شهروند ساری - گیتی پسند

پایاسازه - مس سونگون

جمعه 28 آذر، ساعت 16

دبیری تبریز - شرکت حفاری

ماهان تندیس - شهید منصوری

فردوسی مشهد - فرش آرا

جدول لیگ برتر فوتسال در پایان هفته سیزدهم به این شرح است:

1- تاسیسات دریایی 26 امتیاز - تفاضل گل 13

2- ماهان تندیس قم 26 امتیاز - تفاضل گل 10

3- شرکت حفاری 25 امتیاز

4- گیتی پسند 24 امتیاز

5- فرش آرا مشهد 23 امتیاز

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13- پایاسازه 9 امتیاز

14- شهرداری ساوه 4 امتیاز