شیرازبا نام"علی معصومی"صاحب خانه ترجمه می شود/ نمادی از عطش آموختن

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب طی مراسمی از تلاش و کوشش علی معصومی در حوزه ترجمه با حضور فرهنگوران و علاقه مندان به ادبیات و ترجمه تجلیل شد.

این مراسم نکوداشت با همت انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی شیراز ٰ، انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار شد.

علی معصومی، تحصیلات در حیطه فیزیک (کارشناسی) و علوم ارتباطات (ارشد) در ایران و آمریکا را دارد و درصدا وسیما، آموزش و پرورش سالها فعالیت داشته و هم اینک بازنشستۀ آموزش و پرورش می باشد.

وی بنیان‌گذار آموزش دوزبانه است و پرورش دانش‌آموزان نخبه و المپیادی و مدال‌آور در رشتۀ فیزیک را درکارنامه خود داشته و همچنین مهم‌ترین مترجم زندۀ فارس و جنوب کشور با بنیان‌گذاری گروه ترجمۀ شیراز و مسلط به زبان های انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی است.

بزرگداشت این مترجم در حالی برگزار شد که بهزاد مریدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با نوید تاسیس خانه ترجمه شیراز و نامگذاری این خانه با نام علی معصومی حاضرین در سالن غزل مجتمع فرهنگی و هنری تالار حافظ شیراز را شگفت زده کرد.

این خبر خوش مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با استقبال و خرسندی اهالی ادبیات و علاقه مندان به ترجمه همراه شد.

این مراسم نکوداشت قلم و اصحاب قلم است

علی معصومی در مراسم بزرگداشت خود با تقدیر از برگزار کنندگان این مراسم اظهار داشت: این نکوداشت ادای احترام به قلم و اصحاب قلم است.

وی ابراز داشت: من این مراسم را مختص خود ندانسته و اعتقاد دارم که در این شب از قلم و ترجمه تجلیل شد.

مترجم کتاب داستان های پسامدرنیستی افزود: دیدن هنرمندان بزرگ در این شب و در این سالن برای من بسیار خوشحال کننده است.

معصومی گفت: سال 45 در تبریز به بهانه برنامه ای با رضا پرهیزگار همسفر بودیم و تصمیم گرفتیم که در آنجا شب شعری برگزار کنیم که مورد اسقبال حاضرین قرار گرفت و من با پرهیزگار در آن مراسم اشعاری از شاملو و آتشی خواندیم.

وی ادامه داد: این نخستین ارتباط من با فضای ادبی و فرهنگی شیراز بود که در شهر تبریز رخ داد.

این پیشکسوت عرصه ترجمه تصریح کرد: پس از آن مدت ها از فضای ادبی دور بودم تا سال 62 که در مرکز تربیت معلم در کنار منصور اوجی و سیروس رومی به فضای ادبی شیراز بازگشتم.

وی خاطر نشان کرد: در آن سال به پیشنهاد سیروس رومی به جلسات ادبی در خانه وی رفتم که زمینه آشنایی و ارتباط من با جامعه ادبی را مهیا ساخت.

معصومی بیان کرد: در آن جلسه پیشنهاد دادم که جلسات تحت عنوان نقد ادبی دنبال شود که مورد استقبال قرار گرفت.

زبان فارسی مدیون علی معصومی است

در ادامه این مراسم رضا پرهیزگار، استاد ترجمه و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز در سخنانی ابراز داشت: علی معصومی با ترجمه های خوب به جایگاهی دست یافته است که زبان فارسی به او مدیون است.

وی اظهار داشت: معصومی در معرفی نویسندگان مدرن و پست مدرن به فارسی زبانان نقشی مهم ایفا کرده است.

این مترجم تصریح کرد: معصومی هرگز به ترجمه نگاهی تجاری نداشته است و برای ترجمه هر اثر همواره پژوهشی عمیق انجام داده است.

وی خاطر نشان کرد: وی در ترجمه به طور معمول به سراغ زبان اصلی رفته است و تا از مولف اثر به شناخت کافی نرسد ترجمه را آغاز نمی کند.

پرهیزگار بیان کرد: اوضاع ترجمه در شرایط فعلی نا مناسب است و شاید باید وضع این حوزه را آشفته ترین شرایط در بخش فرهنگ بخوانیم.

وی ادامه داد: ترجمه همواره با مظلومیتی جدی روبرو بوده است و این مظلومیت فقط به کشور ما بر نمی گردد بلکه موضوعی جهانی است.

این استاد داشگاه یادآور شد: منتقدان نیز تنها زمانی از مترجم نام می برند که یا مترجم بسیار مشهور باشد و یا قصد انتقاد از او را داشته باشند.

وی تاکید کرد: ترجمه امانتداری خاص خود را می طلبد و همانگونه که گفته شده تغییر عمدی در ترجمه مانند بالارفتن از دیوار مردم است، ترجمه کلمه به کلمه نیز معایب خود را دارد.

پرهیزگار گفت: باید در ترجمه شاهد تغییری جدی باشیم.

وی در پایان ابراز داشت: ویژگی مهم معصومی این است که اسیر این فضای تجاری نشده است و با کوشش و شناخت کامل از زبان و ادبیات به ترجمه به عنوان یک کار پژوهشی نگاه می کند.

عطش مداوم آموختن و آموزاندن

کیوان نریمانی مترجم از دیگر سخنرانان این مراسم بود که در سخنانی ابراز داشت: معصومی نماد عطش مداوم آموختن و آموزندن است.

وی گفت: معصومی سال ها با کوشش و تلاش فراوان در حوزه ترجمه به همه ما چیزهایی فراتر از ترجمه افزوده است.

این مترجم برجسته ادامه داد: شاید در این روزها با شاهراه اینترنت پژوهش کاری ساده باشد اما در سال های دور معصومی در کنار ترجمه درباره مولف و اثر بسیار پژوهش می کرد.

وی تصریح کرد: معصومی از کثرت در ترجمه در گذشته اینک به سمت یگانگی با حوزه ادبیات در ترجمه روی آورده است.

نریمانی ادامه داد: شاید عده ای ترجمه را امری ناشدنی بدانند که در بستر زبانی دیگر باید صورت بگیرد و معصومی در شدنی کردن این امر ناشدنی تلاش بسیار کرده است.

این مترجم خاطر نشان کرد: مترجمان شهرستانی دچار مظلومیتی فراوان هستند که به دلیل پحش نا مناسب کمتر شناخته می شوند اما امیدوارم با انتشار آثار جدید معصومی توسط ناشران مطرح تهرانی او به جایگاهی در خور خود برسد.

وی بیان کرد: معصومی در این سال ها با تلاش خود به نمادی از دانایی، پیگیری، فروتنی ، سخت کوشی، خستگی ناپذیری تبدیل شده است.

معصومی پست مدرن را به ادبیات ایران معرفی کرد

محمد کشاورز نویسنده و روزنامه نگار دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنانی ابراز داشت: ترجمه های خوب معصومی در حوزه پست مدرنیست ادبیات ما را با این حوزه آشنا ساخت.

وی گفت: ترجمه در موفقیت ادبیات یک جامعه نقشی مهم دارد زیرا دستاوردهای فرمی موفق را وارد ادبیات می سازد.

این نویسنده ادامه داد: ادبیات ما بسیاری از موفقیت های خود را مدیون ترجمه های خوبی است که در حوزه داستان و شعر صورت گرفته است.

وی بیان کرد: امروز هم اگر رود خروشان ترجمه در کنار ادبیات ما نباشد ادبیات ما در ادامه مسیر خود با مشکلاتی فراوان مواجه می شود.

کشاورز تصریح کرد: معصومی در کنار ترجمه در حوزه هایی مانند ادبیات آمریکا یک کارشناس خبره است که این امر برای نسل جوان بسیار مفید است.

این نویسنده در پایان با اشاره به جایگاه ارزشمند بانوان استان فارس در ادبیات از برگزار کنندگان برنامه های ادبی خواست تا به بانوان ادیب در حوزه های مختلف نیز فرصت سخنرانی و حضور دهند.

معصومی چهره ای بی نقاب و دروغ است

در ادامه فیض‌الله شریفی معلم پیشکسوت و محقق ادبیات معاصر در سخنانی ابراز داشت: معصومی چهره ای بی نقاب و دروغ است.

وی گفت: معصومی یک ابر انسان است و من او را به دلیل خصایص اخلاقی اش دوست داشته و می شناسم.

این محقق و مدرس ادبیات تصریح کرد: ویژگی های اخلاقی معصومی از او چهره ای ساخته است که مورد احترام تمام افراد است.

شریفی همچنین از حاضرین خواست تا با تشویق همسر علی معصومی از این بانوی فرهیخته تجلیل کنند.

در ادامه این مراسم احمد اکبرپور نویسنده و کاوه بهبهانی مترجم و از شاگردان علی معصومی به بیان ویژگی های اخلاقی معصومی پرداختند.

به گزارش مهر ، از آثار منتشرشده معصومی درزمینه‌ ادبیات و علوم انسانی می توان به سرگذشت کوربه، احمق‌ها اول، قای استون و شهسواران ملازم، روش‌شناسی هنر، درآمدی بر نقد ادبی از افلاطون تا بارت، هنر و دموکراسی، بحران سوئز، کنیز، ای‌کاش همه درها را می‌زدم نام برد.