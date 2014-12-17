به گزارش خبرگزاری مهر، 30 فیلم شامل 16 مستند و 14 فیلم داستانی که 3 اثر از آنها انیمیشن های داستانی است به مرحله رقابتی جشنواره فیلم «بمانی» راه یافته اند.

این آثار در روزهای سوم و چهارم دی ماه سال جاری در کاخ نیاوران به نمایش درخواهند آمد و پنجم دی ماه در اختتامیه جشنواره برگزیدگان هیات داوران اعلام خواهد شد.

حميد نعمت الله نويسنده و كارگردان فيلم هاى «بوتيك»، «بى پولى» و «آرايش غليظ»، مهرشاد كارخانى نويسنده و كارگردان فيلم هاى «ريسمان باز»، «اكباتان» و «كوچه ملى»، و احمد محيط طباطبايى پژوهشگر و مشاور رییس پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی اعضاى هيات داوران جشنواره فیلم «بمانی» هستند.

آیین اختتامیه جشنواره فیلم «بمانی» 5 دی ماه برگزار می شود و پیش از اعلام برگزیدگان راه‌یافته به بخش مسابقه از کیانوش عیاری به دلیل یک عمر خدمت به سینمای ایران در سالن همایش های سازمان میراث فرهنگی تقدیر به عمل می آید.

30 اثر راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره فیلم «بمانی» به شرح زیر است:

واسونک، امید شریفی، مستند

بازی های تنهایی، منوچهر رمضانی، مستند

نساجی، مهدی احمدی، مستند

صورت خوانی، هادی آفریده، مستند

در راه، امیر صرافها، مستند

فرهنگ بازار (پیرمرد و بازار)، عزت الله پروازه، مستند

زنده رود، جمال اسکویی، مستند

میل و نمد، لیلا خلیل زاده، مستند

پارکینگ، عباس عمرانی، داستانی

عروس آب، مهدی یارمحمدی، مستند

دختران آقا، سید فاطمه حیدری، مستند

همه آنچه که من دارم، محمد‌علی یزدان‌پرست، مستند

دغدغه های یک زوج کهنسال، محسن علیدادی، مستند

کاربافی، محمد موسوی، مستند

گره عشق، جمال اسکویی، مستند

پاپر، مهدی صالحیار، داستانی

بیلگردانی، یوسف نیک فام، مستند

پلپلاسی، مرتضی کاویانی، مستند

آواز مینا، مهدی آقاجانی، انیمیشن داستانی

عمو نوروز، فرنوش عابدی و نگار مزدیار، انیمیشن داستانی

بزوک در حرکت، آزاد صفارزادگان، انیمیشین داستانی

لبخند خدا، علی ابراهیمی، داستانی

کودکان ابری، رضا فهیمی، داستانی

صبح زود فردا، اعظم نجفیان، داستانی

بازگشت، سهیلا گلستانی، داستانی

گوزن های پا به ماه، حسن قهرمانی، داستانی

چند ثانیه دغدغه‌ مشترک، حامد امیری، داستانی

آتا، فرشاد فاضلی مقدم، داستانی

کوزمک، علیرضا سلمانپور، داستانی

آرزوهای همه، علی قدیریان، داستانی