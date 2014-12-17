بندر چابهار ظرفیتی بین المللی برای سرمایه گذاری ایران و سنگاپور

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بازارهای نوظهور وزارت تجارت و صنعت سنگاپور روز گذشته در سفر به بندر چابهار و دیدار با مدیران منطقه ازاد خواستار سرمایه گذاری های مشترک با طرف ایرانی در زمینه صنعت و همچنین پرورش نیروی انسانی کارآمد و متخصص در این منطقه شد.

در نشستی که شامگاه چهارشنبه به همین مناسبت در منطقه ازاد چابهار و با حضور کارشناسان و فعالان اقتصادی ایران و سنگاپور برگزار شد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ترانزیت کالا از آسیای میانه و از طریق بندر چابهار را بسیار مقرون به صرفه و ایمن دانست.

حامد علی مبارکی در این نشست اظهار داشت: کشور سنگاپور و جمهوری اسلامی ایران دارای روابط دیرینه فرهنگی بوده و لذا این روابط با سرمایه گذاری در حوزه صنعت و تجارت نیز می تواند تسری بیشتری یابد.

وی حضور هیئت تجاری این کشور را در بندر چابهار نقطه عطفی برای آینده اقتصادی دو کشور دانست و گفت: با توجه به پیشینه سنگاپور در سازندگی این سفر می تواند نقطه عطفی در آینده اقتصادی دو کشور باشد و لذا ارتباطی مستحکم بر مبنای اصول دیپلماتیک فی مابین دو کشور روابط را تقویت می کند.

مبارکی با اشاره به اینکه تسهیلات ویژه ای منطقه ازاد چابهار برای حضور سرمایه گذاران در نظر گرفته است ادامه داد: بندر چابهار از لحاظ سهولت دسترسی به آبهای آزاد و نیز از لحاظ نیروی انسانی می تواند پاسخگوی شرکت های سرمایه گذاری خارجی بوده و نیاز به نیروی کار را تامین کند.

چابهار ظرفیتی بین المللی دارد

در این نشست همچنین مدیرکل بازارهای نوظهور وزارت تجارت و صنعت سنگاپور اظهار داشت: بندر چابهار برای سرمایه گذاری ظرفیتی بین المللی دارد.

فرانسیس چانگ هدف از سفر خود به جمهوری اسلامی ایران و بندر چابهار را آشنایی با ظرفیت های موجود در منطقه به منظور همکاری دوجانبه و سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: همکاری دوجانبه می تواند توسعه مناسبات را به سمت و سوی سرمایه گذاری و مشارکت سرمایه گذاران سنگاپوری در این منطقه زیبا و میهمان نواز سوق دهد.

وی بیان داشت: سنگاپور شرکت های سرمایه گذار بسیاری در زمینه های مختلف و به ویژه تولید انرژی و برق از بازیافت زباله و یا آب شیرین کن دارد که می تواند در این راستا با ایران همکاری و تخصص خود را ارائه کند.

وی بیان داشت: بندر چابهار دارای پتانسیل های متنوعی است که این ظرفیت ها به دولت و همچنین سرمایه گذاران سنگاپوری منتقل خواهد شد.

وی همچنین دانشگاه های موجود در این منطقه را ظرفیت و بستر مناسبی برای همکاری های دوجانبه در راستای پرورش نیروهای ماهر و تخصصی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیت تجاری سنگاپوری که با هماهنگی سازمان توسعه و تجارت و مسئول نمایندگی وزارت خارجه در چابهار به منطقه ازاد چابهار سفر کرده بود روز گذشته از تاسیسات موجود در بندر چابهار و اماکن آموزش عالی بازدید کرد.