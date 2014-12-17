دنیایی ازعشق به حسین (ع)در یک ایستگاه/اینجا برای از تو گفتن هوا کم است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این روزها بازگشت خیل عظیم زائران ایرانی از کربلای معلی فضای کشور را عطر آگین کرده و در هرکوی و برزن مردم با سلام و صلوات و ذبح قربانی پذیرای زائران عتبات عالیات هستند، عده ای نیز که توفیق حضور در بزرگترین تجمع انسانی را نیافتند با عشق به دنبال پذیرایی از زائران اباعبدالله الحسین(ع) هستند که این حرکت شایسته را در برپایی ایستگاههای میزبانی از زائران از نقاط مرزی تا مقصد و منازلشان شاهد هستیم.

در امتداد شمالی‌ترین نقطه شهر که به میدان فرودگاه همدان منتهی می‌شود و محل گذر بسیاری از خودرو ها برای رفتن به استان تهران و شهرهای شمال غربی کشور است، در هوایی ابری بنرهایی با مضمون "ایستگاه صلواتی چند متر جلوتر" نظرم را جلب و قبل از رسیدن به میدان فرودگاه همدان دو چادر هلال احمر و چند آمبولانس مرا به سمت خود می کشانند.

نزدیک می شوم و در حالی که کارتن‌های خرما و شیرینی را کنار می‌زنم به آرامی وارد چادر می‌شوم که تعدادی سرباز با یونیفرم آبی رنگ که دور چراغی گازی نشسته‌اند به استقبالم می‌آیند و از عشق و علاقه خود برای پذیرایی از زائران برایم سخن می‌گویند.

در بین شش سرباز حاضر در چادر، اکبر مجلسی که از اهالی تهران است و دوربینی به دست دارد از خدمات این ایستگاه به زائران سخن می‌گوید.

وی عنوان کرد: در این ایستگاه روزانه ۵۰ کیلو خرما، ۱۶ حلب پنیر، آب معدنی، شیرینی و چایی بین زائران توزیع می‌شود.

وی که بابت توفیق پذیرایی از زائران در پوست خود نمی‌گنجید از احتمال حضور خود و دوستانش در پیاده روی سال آینده اربعین سخن گفت و افزود: با پایان یافتن خدمت سربازی به این سفر خواهیم رفت.

وی بیان داشت: عاشقانه برای حضور در ایستگاه صلواتی حاضر شدم تا لحظه‌های حضور زائران را نیز با تجهیزات فیلم برداری و عکس برداری به تصویر بکشم.

زائران تنها سوغاتی خود که مهر کربلا بود را به ما هدیه می‌دادند سروان حسنی نیز که مسئولیت ایستگاه صلواتی پزشكي را بر عهده داشت با اشاره به تأمین نیازهایی اولیه برای زائران در جهت اطعام آنان، گفت: ایستگاه پزشکی سرپایی نیز در این محل تا پایان هفته استقرار یافته و به زائران خدمات رسانی می‌کند.

وی که از خستگی و روی خاکی زائران سخن می‌گفت بیشترین مراجعه به ایستگاه پزشکی را زائرانی عنوان کرد که به دنبال پماد برای پاهای تاول زده خود بودند.

وی بیان داشت: زائران تنها سوغاتی خود که مهر کربلا بود را به ما هدیه می‌دادند.

در حالی که هوا رو به تاریکی می‌رود، در ایستگاه به انتظار ورود زائران بودم که چند اتوبوس همزمان در کنارم پارک کرده و زائران با رویی خندان و چشمانی که به نظر می‌رسید طاقت دوری از اربابشان را ندارند، پیاده شدند.

مرد میان سالی با یک کلاه نمدی بر سر برای همه مردم ایران حضور در کربلا را آرزو کرد و حضور مردم در راهپیمایی کربلا را صحرای محشر خواند و ادامه داد: چهار روز پیاده رفتم و پذیرایی از زائران چه در عراق و چه در ایران عالی بود.

وی با بیان اینکه اسلام واقعا حق است و عراقی‌ها زائران ایرانی را با آغوشی باز پذیرا بودند بطوری که عظمت حضور مردم در اربعین در خور وصف نیست، گفت: سختی سفر را احساس نمی‌کنم.

در میان جمعیت پیرزنی که از تهران به کربلا رفته و در حال بازگشت به استان خود بود و پرچمی از بارگاه حضرت رقیه را نیز در دست داشت نظرم را به خود جلب کرد.

سمیه رحمتی با اشاره به اینکه از دو سال پیش از تهران تا کربلا را برای پابوسی حضرت ابوالفضل العباس پیاده می رود، گفت: ۶۳ سال از خدا عمر گرفته ام و همیشه در خانه ابا عبدالله هستم.

وی افزود: امیدوارم خدا این عشق را از ما نگیرد و به عشق امام حسین(ع) شب و روز برای پذیرایی از زائران کار کنم.

در فاصله نه چندان دور از این ایستگاه به ایستگاه صلواتی دیگری می‌رسم که با گرمی پذیرایی می شوم.

مسئول ایستگاه صلواتی که از کارمندان شهرداری همدان بود و دستان خود را زیر بخاری برقی گرم می‌کرد از استقبال بی نظیر زائران از ایستگاه سخن می‌گفت و از اینکه نتوانسته بود به این سفر معنوی برود دلتنگ به نظر می‌رسید.

سه هزار بطری آب در بین زائران تقسیم کرده‌ایم مصطفی جلال وندیان با بیان اینکه روزانه به شمار زیادی از زائران کربلا خدمات رسانی می‌شود، بیان داشت: شهرداری همدان یک ایستگاه صلواتی در این مکان دارد و یک ایستگاه نیز در میدان امام حسن همدان دایر کرده است.

وی در خصوص حال و هوای زائران مراجعه کننده عنوان کرد: حال و روزشان قابل وصف نیست.

جلال وندیان که ۹۰ درصد مراجعه کنندگان به ایستگاه را تهرانی و کرجی معرفی می‌کرد، افزود: پس از آن‌ها قمی‌ها و مشهدی ها بیش‌ترین مراجعه را به این ایستگاه داشتند.

وی به صحبت های یکی از زائران اشاره کرد و با بیان اینکه وی برایم تعریف می‌کرد که در منزل پیرزنی اقامت داشتیم که حتی یک پتوی خود را هم به ما داد تا بر روی خود بکشیم و خود در سرما خوابید، گفت: عشق و علاقه مردم به اباعبدالله الحسین(ع) قابل وصف نیست.

در بیرون ایستگاه چند اتوبوس توقف می‌کنند و زائران برای تغییر حال و هوایشان به پایین می‌آیند.

دو دختر خردسال که در محوطه اطراف ایستگاه حضور داشتند از عشق و علاقه خود به حضور در سرزمین کربلا گفتند.

یکی از آنان به نام زهرا علت رفتن خود به کربلا را عشق امام حسین(ع) عنوان کرد و اذعان داشت: کمی از راه را پیاده رفتیم و کمی را هم با ماشین، امیدوارم همه ایرانی‌ها سالم باشند و به این سفر بروند.

روحانی یکی از کاروان‌ها نیز از نحوه عازم شدن خود به کربلا گفت و با بیان اینکه در حوزه بودم که تعدادی از دوستانم به سراغم آمدند و مرا دعوت کردند تا به کربلا برویم گفت: مرز باز بود و به اندازه ای جمعیت زیاد بود که قابل کنترل نبود.

احمد حجتی ادامه داد: از همه لحاظ شیعیان عراق خوب پذیرایی کردند ولی در داخل مرز مهران برخی زائران پیاده می‌آمدند، چون امکان ورود خودروها با سیل جمعیت روان میسر نبود که امیدواریم سال آینده بهتر از این برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه مردم عراق سنگ تمام گذاشتنند، گفت: هیچ پادشاهی در عالم نداریم که از دنیا برود و این چنین برای پذیرایی از مشتاقانش سنگ تمام بگدارند و نوکری زائران را کنند چراکه ابا عبدالله الحسین(ع) قوانین عالم را به هم ریخته و این موضوع را به عینه به چشم خود دیدیم و حس کردیم.

براساس اعلام مسئولان همدانی تاکنون برای بازگرداندن زائران ۴۱۷ دستگاه اتوبوس و ۳۶۸ دستگاه مینی بوس از استان همدان به مرز مهران اعزام شده‌ و تدارک پذیرایی از آنان نیز در این استان دیده شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان هم در خصوص ایجاد ایستگاه‌های صلواتی در ورودی‌های شرقی و شمالی شهر همدان گفت: در این ایستگاه‌های صلواتی با نان، خرما، کماج و آب معدنی به صورت ۲۴ ساعته از زائران کربلا پذیرایی می‌شود.

مجید درویشی با بیان اینکه فعالیت این ایستگاه‌ها به مدت یک هفته از صبح روز اربعین حسینی(ع) آغاز شده و تا پایان هفته جاری ادامه دارد، افزود: همچنین ۲۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران آماده ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به اینکه پارک ها و سرویس های بهداشتی شهر به منظور رفاه حال زائران آماده شده است، اذعان داشت: به منظورسوخت گیری خودروهایی که از شهرداری‌های سراسر کشور به مرز اعزام شده‌اند نیز تدابیرلازم اندیشیده شده است.

در حالی از مسئولان ایستگاه‌های صلواتی خداحافظی می‌کنم که نم نم باران بر روی خاک می‌نشیند و هزاران سئوال در ذهنم ایجاد مي شود که عظمت مکتب تشیع تاکجاست؟

عاشقانی که امام خود را ندیده‌اند اینگونه و با هیچ داشته ای تنها به عشق طوطیا کردن خاک کربلا بر چشمانشان، مسافت بیش از یک هزار کیلومتری را طی کرده‌اند تا به عراق بروند.

به درستی شناخت عظمت ائمه اطهار نیاز به معرفت دارد و امید که خدای متعال دل‌های ما را بر معرفت روشن کند.